Danimarka ndalon disa rrjete sociale për fëmijët nën 15 vjeç

Kryeministrja e Danimarkës, Mette Frederiksen, njoftoi sot se qeveria e saj së shpejti do të paraqesë një projektligj për ndalimin e disa rrjeteve sociale për fëmijët nën 15 vjeç.
Ajo beson se telefonat celularë dhe rrjetet sociale po vjedhin fëmijërinë e danezëve.
“Telefonat celularë dhe rrjetet sociale po ua vjedhin fëmijërinë fëmijëve tanë”, këmbënguli kryeministrja, duke argumentuar se 60% e djemve danezë të moshës 11 deri në 19 vjeç qëndronin në shtëpi në vend që të dilnin me miqtë gjatë kohës së tyre të lirë.
Në nivel ndërkombëtar, Australia është një nga pionieret e kësaj nisme.
Parlamenti i saj miratoi një ligj në fund të vitit 2024 që ndalon rrjetet sociale si TikTok, X, Facebook dhe Instagram për fëmijët nën 16 vjeç.
Në qershor, Greqia propozoi vendosjen e një moshe digjitale të pjekurisë në të gjithë BE-në, nën të cilën fëmijët nuk do të jenë në gjendje të hyjnë në rrjete sociale pa pëlqimin e prindërve.