Danimarka është bërë vendi i parë në botë që ndalon programin e vaksinimit anti-COVID pasi autoritetet shëndetësore atje thanë se pandemia është nën kontroll.

Bolette Soborg, drejtoresha e sëmundjeve infektive e autoritetit tha se programi i vaksinimit masiv do mbyllet.

Ajo shtoi se do planifikojnë rihapjen e programit të vaksinimit në vjeshtë, e cila do paraprihet nga një vlerësim i plotë profesional se kush dhe kur duhet të vaksinohen dhe me cilat vaksina. /euronews