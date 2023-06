“Dardanët” sfidohen nga Bjellorusia në Budapest

Kombëtarja e Kosovës sot e luan edhe ndeshjen e fundit të muajit qershor, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian 2024.

“Dardanët” do të ndeshen me Bjellorusinë në stadiumin “Szusza Ferenc Stadion” në Budapest me fillim nga ora 20:45.

Të përzgjedhurit e trajnerit Alain Giresse synojnë vetëm fitoren ndaj Bjellorusisë e cila në tri ndeshjet e para ka tri humbje.

Kosova tri ditë më parë mori vetëm një pikë nga ndeshja me Rumaninë në Prishtinë. Ata luajtën 0:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Kosova ka tri pikë dhe renditet në pozitën e katërt të Grupit I në kualifikimet për Evropian.

Bjellorusia është e fundit me asnjë pikë të grumbulluar.

Kosova dhe Bjellorusia janë pjesë e Grupit I së bashku me Zvicrën, Izraelin, Rumaninë dhe Andorrën.