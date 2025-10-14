Dardhë e pjekur me mjaltë dhe arra

Nëse sot është një nga ato ditët ku nuk keni faqe qejf të qëndroni me orë të gjata në kuzhinë, kjo recetë do t’ju shpëtojë jetën.
Përbërësit: një darkë, mjaltë bio, arra, kanellë dhe kos.
Përgatitja: Dardhën e ndarë në gjysmë e pastrojmë mirë në mes dhe bëjmë një gropëz në mes. Shtojmë pak mjaltë dhe e vendosim për 10 minuta në furrë të parangrohur në temperaturë 200 C. Më pas shtojmë ca arra, kanellë sipër dhe e lejmë diku 5-7 minuta të tjera. Dardhën e pjekur e vendosim në kos dhe i shtojmë pak mjaltë përsëri nga sipër dhe kanellë. Shija dhe aroma janë thjesht fantastike! Ju bëftë mirë!