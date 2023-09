Debuton SUV-i GMC Hummer EarthCruiser, kamionçina elektrike që mund të mbushet vetë

SUV-i elektrik GMC Hummer, EarthCruiser i shumëpritur debutoi zyrtarisht të enjten.

Kamionçina elektrike është i pajisur me modifikimet e EarthCruiser për vozitje në terrenet e ashpra, duke mundësuar që automjeti me emetim zero të jetë me aftësi vetë-karikuese nëpërmjet energjisë diellore.

Në muajin mars, GMC njoftoi se do të bashkëpunojë me kompaninë EarthCruiser për të shtuar modifikime në kamionçinë elektrike Hummer.

EarthCruiser i njohur në krijimin e pajisjeve për makinat me vozitje në terren të ashpër, ka punuar me GMC-n për të hartuar dhe zhvilluar një zgjidhje të gjeneratës së ardhshme për kamionçinë elektrike.