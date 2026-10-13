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Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Prishtinë, një pjesë e madhe e qytetit mbetet pa ujë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar për një defekt në rrjetin e ujësjellësit te Pallati i Rinisë në Prishtinë.

Sipas njoftimit, si pasojë e këtij defekti, një pjesë e madhe e qytetit do të mbetet pa furnizim me ujë deri në sanimin e problemit.

“Ju njoftojmë se sot kemi një defekt në rrjetin e ujësjellësit te Pallati i Rinisë. Si pasojë e këtij defekti, një pjesë e madhe e qytetit të Prishtinës do të mbetet pa ujë deri në sanimin e problemit.Defekti është në një gyp me diametër 350 mm”, thotë KRU “Prishtina”.

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