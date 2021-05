“Defender-Europe 21”, prej sot stërvitjet zhvillohen edhe në Kosovë

Forca e Sigurisë së Kosovës me 330 ushtarë, do të jetë pjesë e stërvitjes “Defender-Europe 21”, ushtrimet e së cilës në Kosovë do të zhvillohen prej sot deri më 29 maj dhe arena e trajnimeve do të jetë në fshatin Babaj i Bokës në Gjakovë.

Kosova është një prej 16 vendeve pritëse të “Defender Europe 21”, që është një stërvitje e përbashkët mbrojtëse shumëkombëshe e drejtuar nga ushtria amerikane.

Në “Defender-Europe 21”, marrin pjesë 27 shtete me mbi 28 mijë ushtarë.

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, gjenerallejtënant Rrahman Rama ditë më parë tregoi qëllimet kryesore të FSK-së si pjesëmarrëse e një stërvitje të tillë.

“Forca e Sigurisë së Kosovës do të jetë më 330 ushtarë, nënoficerë dhe oficerë, dhe qëllimi kryesor dhe synimi jonë kryesor është ta bëjmë validimin e një kompanie të këmbësorisë, me qëllimin që edhe ne të jemi pjesë dhe të marrim edhe përgjegjësinë në të ardhmen që t’i validojmë njësitë tonë me njerëzit tanë në të ardhmen. Objektivat kryesore të këtij ushtrimi ‘Defender Europe 2021’, janë ngritja e zhvillimit dhe ndërveprueshmërisë me partnerët, validimi i aftësive të këmbësorisë, të një kompanie tanë, aftësimi i ekipeve tona për validim në të ardhmen, dhe ndërvepruehsmëria e inteligjencës në vendet partnere”, kishte thënë Rama.

Ushtrimi do të jetë i fokusuar në Aeroportin e Gjakovës, ndërsa trajnimet do të zhvillohen edhe në Babaj të Bokës.

Qytetarët gjatë kësaj periudhe kohore do të vërejnë lëvizje të shtuar të automjeteve ushtarake, të ushtarëve, të partnerëve por edhe të FSK-së.

Ndërkaq, ministri Mbrojtjes, Armend Mehaj kishte thënë se pjesëmarrja e FSK-së në “Defender-Europe 21”, dhe fakti që është një prej 16 vendeve pritëse, dëshmon partneritetin e fuqishëm që ka Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Kjo dëshmon partneritetin e fuqishëm me ShBA-në, vlerësimin e besimin e tyre përmes vendit tonë dhe mekanizmat tonë të sigurisë dhe mbrojtjes. Ushtrimi përqendrohet në ndërtimin e gatishmërisë operacionale ndërveprimit të forcës amerikane me një numër më të madh të aleatëve partner në një zonë më të gjerë operacionalisht”, tha Mehaj.

Mehaj tha se kjo stërvitje ka ndikim të jashtëzakonshëm në mjedisin e sigurisë rajonale dhe gjithë Ballkanin Perëndimor.

“Stërvitja ‘Defender Europe 21’, na ofron mundësinë më të mirë për arritur aftësitë tonë së bashku me ShBA dhe aleatët e partnerët e tjerë, në mënyrë që të jemi të gatshëm të përgjigjemi në çdo lloj krize. Pjesëmarrja e Kosovës në këtë stërvitje si vend partner i ShBA-së është ngjarje e rëndësishme që dëshmon përkushtimin e Republikës së Kosovës për paqe, siguri dhe stabilitet rajonal e më gjerë”, tha Mehaj.

Sipas Mehajt, operacioni i përbashkët shumëkombësh fuqizon rrugën për anëtarësimin në NATO.