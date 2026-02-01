“Deklarata e Delhit”: India dhe vendet arabe mbështesin shtetin e pavarur palestinez, bëjnë thirrje për paqe të qëndrueshme

India dhe vendet arabe kanë shprehur mbështetjen e tyre për krijimin e një “shteti sovran, të pavarur dhe të qëndrueshëm të Palestinës”, duke riafirmuar angazhimin për arritjen e një paqeje të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe afatgjatë në Lindjen e Mesme, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të OKB-së.
Kjo u theksua në një deklaratë të përbashkët të publikuar të shtunën në mbrëmje, pas mbajtjes së takimit të dytë të ministrave të jashtëm Indi–Vende Arabe, që u zhvillua në kryeqytetin indian, Nju Delhi, dhe u bashkëkryesua nga India dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në takim morën pjesë ministrat e jashtëm të vendeve arabe, si dhe sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe. Ky ishte takimi i parë i këtij niveli pas një pauze prej 10 vitesh.
Deklarata, e quajtur “Deklarata e Delhit”, thekson se të dyja palët riafirmuan angazhimin për paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, bazuar në të drejtën ndërkombëtare, rezolutat e OKB-së dhe Iniciativën Arabe të Paqes.
Në dokument bëhet thirrje për krijimin e një shteti palestinez sovran, të pavarur dhe funksional, mbi kufijtë e vitit 1967, që të bashkëjetojë në paqe me Izraelin, si dhe mbështetet ushtrimi i të drejtave të patjetërsueshme të popullit palestinez.
Palët mirëpritën gjithashtu rezultatet e Samitit të Paqes në Sharm el-Sheikh në vitin 2025, i cili çoi në arritjen e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza. Ato u bënë thirrje të gjitha palëve të përfshira që të zbatojnë plotësisht marrëveshjen dhe përshëndetën nisjen e planit arab-islam për ndihmë, rimëkëmbje dhe rindërtim në Rripin e Gazës.
Deklarata nënvizon gjithashtu nevojën për qasje të mjaftueshme, të vazhdueshme dhe të papenguar të ndihmave humanitare në të gjithë Gazën, si dhe garantimin e funksionimit të pandërprerë të agjencive të ndihmës dhe organizatave humanitare ndërkombëtare.
Marrëveshja e paqes në Gaza i dha fund një lufte dyvjeçare izraelite, gjatë së cilës u vranë afro 71 mijë e 800 palestinezë dhe u plagosën më shumë se 171 mijë e 400 të tjerë. Sulmet shkatërruan rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, ndërsa OKB vlerëson se kostoja e rindërtimit arrin rreth 70 miliardë dollarë. /mesazhi