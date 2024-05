Nëse do të isha President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do t’ju jap një Dekoratë për trimëri rezistencës palestineze Hamas për qëndrueshmërinë e saj? sepse:

Të gjithë vendimmarrësit në qeverinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës jane me Izraelin

– President

– Ministri i Jashtëm

– Ministrin e Mbrojtjes

– Shefi i Shtabit

– Shum gjeneralët e ushtrisë

Amerikane

– Më shumë se njëzet mijë luftëtarë

nga forcat elitare amerikane, Që

vrasin civilët palestinezë

– Dy aeroplanmbajtëse gjigante me

avionët e tyre

– Një urë ajrore transporton

municione dhe raketa

– Dy luftanije britanike

– Avionë luftarakë me pilotët e tyre

– Armët dhe dronët francezë

– Armët gjermane

– Mbështetja politike e Nato

– Shtat shërbime sekrete

ndërkombëtare.

– Plus mbështetjes së regjimet e

diktaturës në 22 republika arabe

– A nuk është kjo një luftë globale ndaj rezistencën palestineze Hamasi në Gaza?

Të cilët luftojnë për të çliruar atdheun e tyre, Palestinën, nga pushtimi i huaj.

Çfarë do të kishte ndodhur me Izraelin pa te gjithë këtë mbështetje, dhe ndihma ndërkombëtare?

Xhamal Rayyan, gazetar i Al Xhazira “Armiku i diktaturave arabe”

