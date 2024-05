Vdekja e presidentit të Iranit

Disa orë pas vdekjes së presidentit dhe ministrit të jashtëm, u emërua një president tjetër dhe ministër i jashtëm, dhe lëvizja e jetës vazhdoi, dhe sa u përket atyre që vdiqën, u kthyen te Zoti i tyre për të mësuar se çfarë kishin bërë, nëse të mirën apo të keqen, të zhveshur nga çdo titull dhe pozitë:

“Dhe ju erdhët tek Ne individualisht ashtu siç Ne ju krijuam herën e parë dhe e keni lënë pas shpine atë që Ne ju dhamë.”

Ideja se jeta nuk do të ndalet me vdekjen e askujt është shumë e frikshme.

Nëse jeta nuk ndalet me vdekjen e askujt, kjo do të thotë se gjithçka që fitojmë në të, për sa i përket paraqitjes, mburrjes dhe grumbullimit të gjitha janë një iluzion i madh.

Imagjinoni që jeta nuk u ndal me vdekjen e një presidenti! A e imagjinoni se do të ndalet me vdekjen e njërit prej nesh!!!

Hoxhë Halil Avdulli