Delegacionet e rreth 70 vendeve protestuan duke braktisur sallën e OKB-së gjatë fjalimit të Netanyahut

Delegacione nga afro 70 vende dolën nga salla e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së ose lanë vendet e tyre të lira të enjten, ndërsa kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, filloi fjalimin e tij, duke organizuar një protestë masive për gjenocidin e Izraelit në Gaza dhe sulmet e tij në të gjithë rajonin.
Një vëzhgim i Agjencisë Anadolu i pamjeve nga Asambleja e Përgjithshme e 81-të e OKB-së tregoi dhjetëra delegacione duke lënë dhomën së bashku pasi Netanyahu iu afrua podiumit.
Disa vende lanë pas një përfaqësues të vetëm ose diplomat të nivelit të vogël, ndërsa të tjerët nuk morën pjesë në fjalimin.
Turqia, Palestina, Tunizia, Siria, Algjeria, Jemeni, Egjipti, Iraku, Arabia Saudite, Jordania, Irani, Katari, Libani, Malajzia, Indonezia dhe Kuvajti ishin ndër vendet përfaqësuesit e të cilëve iu bashkuan protestës.
Delegacionet nga Spanja, Brazili, Peruja, Kuba, Nigeria, Gana, Libia, Bangladeshi, Afganistani, Omani, Nigeri, Madagaskari, Botsvana, Bahamas, Antigua dhe Barbuda, Cabo Verde dhe disa vende të tjera gjithashtu u larguan ose munguan.
Protesta erdhi në mes të dënimit të vazhdueshëm ndërkombëtar të sulmit të Izraelit ndaj Gazës, politikave të tij në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe sulmeve të tij ndaj Libanit dhe Sirisë.
Një Komision Hetimor i Pavarur Ndërkombëtar i OKB-së arriti në përfundimin në shtator 2025 se Izraeli ka kryer gjenocid kundër palestinezëve në Gaza. Izraeli e ka hedhur poshtë këtë gjetje.
Netanyahu është gjithashtu subjekt i një urdhër-arresti të Gjykatës Ndërkombëtare Penale të lëshuar më 21 nëntor 2024, për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Rripin e Gazës.
– Kanë mbetur disa delegacione perëndimore
Përfaqësuesit e SHBA-së, Gjermanisë, Argjentinës, Hungarisë, Serbisë, Ukrainës, Çekisë dhe Greqisë mbetën në sallën e Asamblesë së Përgjithshme gjatë fjalimit të Netanyahut.
Mbretëria e Bashkuar, Franca, Irlanda, Belgjika dhe Norvegjia, marrëdhëniet e të cilave me Izraelin janë përballur me tensione në rritje për Gazën, gjithashtu mbajtën përfaqësues në dhomë, si dhe delegacioni i Bashkimit Evropian.
Kina, e cila ka kritikuar vazhdimisht veprimet e Izraelit në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, u përfaqësua nga një diplomat i vetëm.
Në vendet e tyre mbetën edhe delegacionet nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini, të cilat normalizuan marrëdhëniet me Izraelin sipas Marrëveshjes së Abrahamit.
Vende të tjera të përfaqësuara gjatë fjalimit përfshijnë Australinë, Austrinë, Kanadanë, Portugalinë, Poloninë, Danimarkën, Rumaninë, Sllovakinë, Estoninë, Lituaninë, Luksemburgun, Islandën, Azerbajxhanin, Kazakistanin, Meksikën, Kenian dhe El Salvadorin.
Dalja la pjesë të mëdha të dhomës së Asamblesë së Përgjithshme dukshëm bosh ndërsa Netanyahu vazhdonte fjalimin e tij.