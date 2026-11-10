Delegacioni ukrainas takohet me përfaqësuesit evropianë para bisedimeve me Rusinë dhe SHBA-në

Delegacioni ukrainas ka nisur punën në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), në prag të një raundi të ri negociatash ku do të përfshihen Ukraina, SHBA-ja dhe Rusia, tha sot kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës, Rustem Umerov, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, Umerov tha se delegacioni ukrainas fillimisht do të takohet me përfaqësues të Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë, Italisë, NATO-s dhe Komisionit Evropian. Në diskutime pritet të marrin pjesë edhe të dërguarit e posaçëm amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
“Ne do të harmonizojmë qëndrimet tona dhe do të koordinojmë hapat tanë në prag të fazës së ardhshme të negociatave”, tha ai. Pas këtij takimi do të zhvillohet edhe takimi trepalësh mes Ukrainës, SHBA-së dhe Rusisë, shtoi Umerov, pa dhënë hollësi të tjera lidhur me kohën apo agjendën e tij.
Ai bëri të ditur se delegacioni ukrainas përbëhet nga vetë ai, Kyrylo Budanov, David Arakhamia, Serhii Kyslytsia dhe Vadym Skibitskyi.
Duke paraqitur prioritetet e Kievit, Umerov tha se ato përfshijnë “përfundimin e armiqësive, sigurimin e garancive të besueshme të sigurisë pas luftës, garantimin e rimëkëmbjes dhe zhvillimit ekonomik të Ukrainës si dhe avancimin e përpjekjeve humanitare”.
“Po punojmë për të arritur sa më shumë përparim në këto çështje dhe për ta afruar paqen”, tha ai.