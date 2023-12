Depresioni atipik: çrregullimi më i vështirë për t’u diagnostikuar

Personi që vuan nga kjo sëmundje i ndjen të gjitha simptomat e gjendjes së tyre, por nuk mund ta identifikojë me vetëdije arsyen. Zakonisht, ju mendoni se jeni të lodhur ose përjetoni një fazë negative. Diagnoza e depresionit atipik është komplekse, sepse gjendja mund të ngatërrohet me situatat me të cilat ballafaqohemi në baza ditore, siç janë lodhja, stresi dhe problemet e metabolizmit.

Shumë njerëz mund të vuajnë nga ky lloj depresioni, pa e ditur atë. Ndryshe nga depresioni standard, i cili paraqet sjelljet themelore të identifikimit, siç është shfaqja e mendimeve negative, shpesh ndjenja e braktisjes, pafuqisë, pagjumësisë dhe dëshirave vetëvrasëse, depresioni atipik bëhet i dukshëm vetëm kur fillon të paraqesë mendime destruktive dhe vetëvrasëse, që motivon kërkimin e ndihmës.

Por në këtë fazë cilësia e jetës është kompromentuar prej kohësh. Disa simptoma fizike që mund të shkaktojnë konfuzion në identifikimin e depresionit atipik janë:

Fitimi i papritur i peshës

Jo gjithmonë lidhet me shtimin e oreksit. Metabolizmi i pacientit mund të ndikohet dhe të fillojë akumulimin e më shumë yndyrë. Filloni të ndjeni dhimbje në krahë dhe këmbë, e cila shpesh shkakton vështirësi në lëvizje.

Lodhje ekstreme

Simptomat që eliminojnë motivimin tonë për të kryer aktivitete të përditshme dhe pak nga pak të përjashtojnë nga mjedisi shoqëror. Njerëzit që vuajnë nga depresioni atipik përjetojnë gjumë ekstremë dhe këmbëngulës. Ata mund të flenë për orë të tëra, por ata janë në gjendje të vazhdueshme dobësie dhe lodhjeje, duke mos jetuar dhe lidhur me realitetin.

Ndjeshmëria e lartë manifestohet përmes ndryshimeve të vazhdueshme në humor dhe paaftësisë për të ushqyer ndjenjat pozitive. Mendimet negative, mungesa e besimit te vetja dhe jeta dhe besimi se gjithmonë gjithçka do të përfundojë keq. Ankthi i vazhdueshëm dhe vetë-refuzimi.

Faktorët që shkaktojnë depresion atipik:

Gjenetika

Ne mund ta trashëgojmë sëmundjen nga prindërit tanë dhe ka më shumë gjasa të ndodhin në situata të ndjeshme, siç janë ngjarjet traumatike, humbja e të dashurit dhe ndërprerja e marrëdhënieve.

Problemet familjare

Pakënaqësia e jetës, lodhja, stresi i përditshëm. Kombinimi i predispozicionit për sëmundjen me ngjarje stresuese, siç janë aksidentet dhe ngjarjet e papritura.

Për trajtimin e kësaj gjendjeje, më së shumti është një trajtim i larmishëm, i cili përfshin medikamente, kohë për veten, reflektim, mbështetje sociale, terapi. Depresioni atipik zakonisht shfaqet dhe zhduket çdo dy vjet. Por kjo është një gjendje e rëndë shëndetësore dhe duhet të monitorohet me kujdes.