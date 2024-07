Depresioni mund të kontribuojë në humbjen e kujtesës dhe anasjelltas, zbulon studimi

Depresioni mund të kontribuojë në humbjen e kujtesës dhe anasjelltas, sipas studiuesve që studiuan rreth 8200 britanikë gjatë dy dekadave. Ekipi zbuloi se një “ndryshim linear në simptomat depresive” kontribuoi në humbjen e përshpejtuar të kujtesës midis grupit të studimit, i cili përbëhej nga njerëz të moshës 50 vjeç e lart, me një moshë mesatare 64 vjeç.

Por nuk është vetëm depresioni që ndikon në kujtesë, por duket e kundërta, raportojnë studiuesit në një punim të publikuar nga Shoqata Mjekësore Amerikane.

“Ndryshimi më i shpejtë në kujtesë është gjithashtu i lidhur reciprokisht me ndryshime më të shpejta në simptomat e depresionit me kalimin e kohës,” sipas një ekipi britaniko-amerikan shkencëtarësh dhe mjekësh nga University College London, University of Rochester Medical Center dhe Brighton and Sussex Medical School, raporton Index.hr.

“Gjendja psikologjike dhe performanca e kujtesës janë thelbësisht të lidhura,” shpjeguan studiuesit, duke vënë në dukje se ndërsa mosfunksionimi kognitiv është shoqëruar më parë me depresionin, “drejtimi i kësaj lidhjeje” nuk ishte i qartë.

Pjesëmarrësit u anketuan çdo vit midis 2002 dhe 2019, duke përdorur masa të tilla si testet e kujtesës dhe rrjedhshmërisë verbale, si dhe një format vlerësimi të simptomave të depresionit të ofruar nga Qendra për Studime Epidemiologjike.