Deputeti gjerman jep dorëheqjen për shkak të skandalit me maska

Një deputet nga partia e Angela Merkel është larguar nga parlamenti i Gjermanisë për shkak të një skandali në lidhje me blerjen e maskave gjatë pandemisë.

Nikolas Löbel njoftoi se do të largohej nga partia CDU pasi doli se partia që firma e tij kishte fituar rreth 250,000 Euro nga shitjet.

Ai fillimisht planifikonte të vazhdonte si deputet por sot tha se do të tërhiqej me efekt të menjëhershëm.

Një ligjvënës tjetër po përballet me presion gjithashtu, për një çështje të ngjashme.

Lajmi vjen një javë para zgjedhjeve rajonale në dy rajone gjermane, përshirë atë të Z. Löbel në Baden Wurtenberg, ku u bënë shitjet transmeton BBC. /Mesazhi.com