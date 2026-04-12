Bisedimet SHBA-Iran në Islamabad: palët, sa larg!
Përpjekjet diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë dështuar të prodhojnë një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme, pavarësisht 21 orëve negociata në Islamabad.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance njoftoi se ishte nisur për në Uashington pasi i paraqiti përfaqësuesve të Teheranit atë që ai e quajti “oferta përfundimtare dhe më e mirë” që mundi, por pa arritur një gjuhë të përbashkët.
“Ne do të kthehemi në Shtetet e Bashkuara pa një marrëveshje”, tha zoti Vance gjatë një konference të shkurtër për shtyp në Islamabad, ku amerikanët dhe iranianët negociuan nga e shtuna deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, për 21 orë, siç shpjegoi ai. “Mendoj se është një lajm i keq për Iranin më shumë sesa për Shtetet e Bashkuara” që negociatat përfunduan pa një marrëveshje, shtoi ai.
Ai kritikoi posaçërisht faktin se nuk mori një “angazhim të qartë” nga Teherani për të braktisur programin e energjisë bërthamore të Iranit, siç kërkoi Presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili nisi luftën me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu më 28 shkurt që ka kushtuar mijëra jetë dhe i ka vënë flakën ekonomisë globale.
“Po largohemi pasi kemi paraqitur një propozim shumë të thjeshtë, një qasje që është oferta jonë përfundimtare dhe më e mira që mund të bënim. Do të shohim nëse iranianët do të zgjedhin të pranojnë kushtet tona apo jo”, shtoi z. Vance, duke theksuar se “ne i bëmë shumë të qarta vijat tona të kuqe”.
“Kërkesat e SHBA-së janë absurde”, thotë Teherani
Teherani, nga ana e tij, konfirmoi përfundimin e negociatave, duke ia atribuar dështimin e tyre “kërkesave absurde” nga SHBA-ja, sipas një raporti të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian IRIB.
“Që në fillim ishte e qartë se nuk duhet të presim të arrijmë një marrëveshje vetëm në një seancë. Askush nuk e priste këtë”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghaei, për televizionin shtetëror iranian.
Zëdhënësi i ministrisë së jashtme Baghaei tha gjithashtu se ishte “i bindur se kontaktet tona me Pakistanin, si dhe me miq të tjerë në rajon, do të vazhdojnë”.
Bisedimet midis dy vendeve, të ndërmjetësuara nga Pakistani, ishin në një nivel të paparë që nga Revolucioni Islamik në Iran në vitin 1979.
Pas njoftimit të një armëpushimi dyjavor të mërkurën, ata synuan të gjenin një marrëveshje për një armëpushim të përhershëm.
Nga pala amerikane, zëvendëspresidenti Vance shoqërohej nga Steve Witkoff, një i dërguar special i Shtëpisë së Bardhë, dhe Jared Kushner, dhëndri dhe ndihmësi i Presidentit Trump. Irani u përfaqësua në veçanti nga kryetari i parlamentit, Mohammad Bayer Ghalibaf, një politikan me ndikim, dhe Ministri i Jashtëm Abbas Araghchi. Delegacioni kishte rreth 70 anëtarë.
Para se të shpallej dështimi dhe ndërprerja e negociatave, zëdhënësi diplomatik iranian Esmail Baghaei theksoi se bisedimet kishin të bënin me “komponentë të ndryshëm të çështjeve kryesore nën negociata, duke përfshirë Ngushticën e Hormuzit, programin bërthamor, heqjen e sanksioneve dhe përfundimin përfundimtar të luftës kundër Iranit dhe në rajon”.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së Vance la të kuptohej se Uashingtoni do t’i jepte Iranit pak kohë për të shqyrtuar “ofertën” e SHBA-së. /tesheshi