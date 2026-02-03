Detaje të një testamenti nga Epstein dy ditë para vdekjes

Ku ka përfunduar pasuria milionëshe e këtij grabitqari seksual?
Jeffrey Epstein donte t’i linte të dashurës së tij 50 milionë dollarë, një unazë diamanti 33 karatësh, të ashtuquajturin “Ishulli Pedo”, dhe shtëpinë e tij në New York, sipas një testamenti që ai nënshkroi dy ditë para vdekjes së tij, më 8 gusht 2019.
Grabitqari seksual, dokumentet e të cilit kanë qenë në qendër të vëmendjes globale në muajt e fundit, planifikonte t’ua linte pasurinë e tij prej 288 milionë dollarësh dhe koleksionin e tij të pronave ndërkombëtare të paktën 44 përfituesve të ndryshëm kur të vdiste, raporton Daily Mail.
Testamenti, të cilin Epstein e shkroi vetëm dy ditë para se të gjendej i vdekur në qelinë e tij të burgut në New York, ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual, u nënshkrua nga avokati i pedofilit, Darren Indyke, tetë ditë pas vdekjes së tij.
Por në vend që përfituesit e tij të merrnin miliona, asetet e tij u transferuan në një fond besimi dhe që atëherë janë përdorur për të kompensuar viktimat dhe për të paguar taksat dhe tarifat ligjore. Sipas shifrave të fundit, kanë mbetur vetëm 127 milionë dollarë nga shuma origjinale.
Epstein shpresonte t’i jepte të dashurës së tij, Karyna Shuliak, 50 milionë dollarë nga një testament i lëshuar nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së (DOJ) si pjesë e grupit të fundit të dosjeve të Epstein. Shuliak, e cila është me origjinë nga Bjellorusia, besohet se ka qenë në një lidhje me Epstein për tetë deri në dhjetë vjet.
I dashuri i saj, një shkelës seksual, donte gjithashtu t’i jepte asaj ‘ishullin pedofil’ Little Saint James, pronën e tij Zorro Ranch, shtëpinë e tij famëkeqe në New York dhe pronat në Paris dhe Florida. Ai gjithashtu kishte ndërmend t’i linte asaj një unazë diamanti 33 karatësh “të vendosur me diamante të prera në baguette në platin”, thuhet në dosje. Epstein la një shënim të shkruar me dorë në testamentin e tij, duke deklaruar se unaza ishte “në shqyrtim për martesë”.
Avokati i Indyke do të merrte 50 milionë dollarë, ndërsa 25 milionë dollarë do t’i shkonin kontabilistit të Epstein, Richard Kahn.
Ndërkohë, bashkëpunëtorja e tij e gjatë Ghislaine Maxwell, e cila po vuan një dënim me 20 vjet burg për trafikim seksual, do të merrte dhjetë milionë dollarë, ashtu si edhe vëllai i tij Mark Epstein dhe piloti Larry Visoski.
Shuliak ishte personi i fundit që foli me Epstein në telefon para vetëvrasjes së tij. Të dhënat e burgut zbuluan se ajo e vizitoi atë personalisht në Qendrën Korrektuese Metropolitan 11 ditë para vdekjes së tij.
Shuliak ishte gjithashtu një nga disa persona me Epstein në avionin e tij privat kur ai u arrestua në korrik 2019 pasi FBI e takoi atë në kthimin e tij nga Parisi në aeroportin privat të njohur Teterboro në New Jersey.
Gruaja bjelloruse, me origjinë nga Minsk, besohet se ka mbërritur në SHBA në vitin 2009 dhe është martuar me bashkëpunëtoren e Epstein, Jennifer Kalin. Brenda pak vitesh, ajo u përfshi në një lidhje romantike me Epstein dhe fitoi nofkën “inspektori” për spiunazhin e saj obsesiv ndaj pedofilit gjatë marrëdhënies së tyre. Marrëdhënia e saj me Epstein u zbulua vetëm disa muaj pas vdekjes së grabitqarit seksual.
Epstein dyshohet se pagoi për trajtimin e shtrenjtë mjekësor të nënës së saj dhe mund të ketë ndihmuar në financimin e një shtëpie luksoze në Minsk, kryeqytetin e Bjellorusisë, ku jetojnë prindërit e saj.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi tre milionë dokumente nga dosjet e Epstein të premten, më 30 janar.
Midis tyre janë mijëra foto dhe video, duke përfshirë disa imazhe që tregojnë mbretërorin e turpëruar Andrew Mountbatten-Windsor të përkulur mbi një grua të shtrirë në dysheme dhe duke i prekur barkun. Email-e të tjera tregojnë se ish-gruaja e Andrew, Sarah Ferguson, e përshkroi financierin pedofil Epstein si “vëllain që ajo gjithmonë donte”.
Email-et midis Andrew, i cili njihej si “Njeriu i Padukshëm”, dhe Maxwell nga viti 2002 tregojnë se si ai kërkoi “lejen” e Maxwell për të kaluar kohë me ish-gruan dhe fëmijët e tij në vend që të udhëtonte për në SHBA. /tesheshi