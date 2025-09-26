Dhimbje cervikale në mëngjes? Ja ushtrimet që duhet të bëni sapo të zgjoheni

Lëvizjet e thjeshta, të buta dhe efektive mund të jenë arma më e mirë kundër dhimbjes së qafës në mëngjes. Sipas fizioterapistit dhe kinezologut Paolo Colanero, ushtrimi terapeutik është mjeti kryesor për të luftuar shumicën e patologjive që prekin aparatin muskulor e skeletik, përfshirë artrozën cervikale, cervikobrakialgjinë (dhimbje nga inflamacioni ose bllokimi i rrënjëve nervore në qafë), kontrakturat apo ngurtësinë e mëngjesit.
Ushtrimet e rekomanduara synojnë përmirësimin e lëvizshmërisë dhe forcës së muskujve, duke rritur elasticitetin e indeve dhe duke rikthyer lëvizjen e shëndetshme të qafës e shpinës. Për t’i praktikuar:
Filloni me lëvizje të buta përkuljeje përpara dhe prapa (si kur themi “po”), duke ngritur dhe ulur kokën.
Vazhdoni me përkulje anësore, duke afruar veshin drejt shpatullës.
Shtoni rotacionet e kokës (si kur themi “jo”), duke parë djathtas dhe majtas.
Përfundoni me rrotullime të plota, sikur vizatoni një rreth me majën e hundës.
Sipas ekspertit, mjaftojnë vetëm 5 minuta çdo mëngjes, duke mbajtur çdo ushtrim 20-30 sekonda dhe duke përsëritur serinë 2-3 herë. Ushtrimet mund të bëhen edhe gjatë ditës, për shembull pas orëve të gjata në kompjuter ose në mbrëmje për relaksim.
Kujdes: Duhen shmangur lëvizjet e forta, të papritura ose pozicionet e zgjatura që shkaktojnë dhimbje. Filloni gjithmonë me gjeste të buta dhe rrisni gradualisht amplitudën, jo shpejtësinë. Nëse dhimbja vazhdon, mund të kërkohet një vlerësim i detajuar mjekësor.
Këto ushtrime janë të sigurta për të gjithë dhe ndihmojnë në uljen e dhimbjeve cervikale pa komplikime.