Dhjetëra të plagosur nga aksidenti hekurudhor në Çekinë jugore

Një aksident hekurudhor ka ndodhur në qytetin Zliv në rajonin jugor Bohemian të Republikës Çeke, duke lënë dhjetëra persona të plagosur, raporton Anadolu.
Sipas Shërbimit Mjekësor të Emergjencës në Bohemian, 40 persona pësuan lëndime të lehta, 15 lëndime të moderuara dhe dy lëndime të rënda.
Personeli mjekësor dhe zjarrfikësit po punojnë së bashku për klasifikimin e pacientëve, trajtimin dhe transportimin e tyre në spitale.
Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit raportoi se autobusi i parë i evakuimit është nisur, duke transportuar 20 pasagjerë që nuk janë plagosur në stacionin Ceske Budejovice, ku ekipet e ndërhyrjes dhe një mjek janë gati të ofrojnë kontrolle shëndetësore dhe ndihmë.