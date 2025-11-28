Dhjetëra të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës në ishullin Sumatra të Indonezisë

Përmbytjet e mëdha dhe rrëshqitjet e tokës në ishullin indonezian Sumatra kanë marrë jetën e të paktën 62 personave dhe kanë çuar në zhvendosjen e mijëra të tjerëve, transmeton Anadolu.
Sipas raportit nga “Jakarta Globe”, rajoni më i goditur ka qenë Sumatra e Veriut me 37 viktima, ndërsa 12 viktima të tjera u konfirmuan në Sumatrën Perëndimore.
Ndërkohë, në Regjencën Bener Meriah në provincën Aceh, 13 persona humbën jetën, ndërsa 12 të tjerë ende mungojnë për shkak të përmbytjeve të menjëhershme dhe rrëshqitjeve të tokës në shumë rrethe që nga e mërkura.
Sipas kreut të Agjencisë së Komunikimit dhe Informacionit në Bener Meriah, Ilham Abdi, është e vështirë të vlerësohet shkalla e plotë e dëmit pasi shumica e zonave të prekura po përjetojnë ndërprerje të energjisë elektrike dhe ndërprerje të komunikimit.
Që dje, ujërat e përmbytjeve në disa rajone kanë mbetur në nivele të rrezikshme, ndërsa lumenjtë vazhdojnë të dalin nga shtrati. Disa zona banimi janë zhytur deri në tre metra ujë.
Ekipet e shpëtimit po punojnë për të evakuuar banorët që ishin bllokuar brenda shtëpive të tyre, pasi rrugët e përmbytura kanë lënë shumë automjete të bllokuara.