Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së miraton rezolutën që dënon socializmin

Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA-së ka miratuar një rezolutë që dënon socializmin, transmeton Anadolu.
Dhoma e ulët votoi 285-98, me 86 demokratë që u bashkuan me republikanët në mbështetje të masës së prezantuar nga përfaqësuesja Maria Elvira Salazar.
Votimi vjen para takimit me dyer të mbyllura në Shtëpinë e Bardhë mes presidentit Donald Trump dhe kryebashkiakun e ardhshëm demokrat-socialist të New Yorkut, Zohran Mamdani.
“Kongresi denoncon socializmin në të gjitha format e tij dhe kundërshton zbatimin e politikave socialiste në SHBA”, tha rezoluta.
Mamdani, 34-vjeç, u zgjodh kryebashkiaku i parë musliman nga Azia Jugore i qytetit më të madh të vendit, pasi mundi ish-guvernatorin Andrew Cuomo dhe republikanin Curtis Sliwa në zgjedhjet për kryetar bashkie në fillim të këtij muaji, duke kandiduar mbi një platformë progresive të përqendruar në përballueshmërinë dhe shërbimet e zgjeruara sociale.
Gjatë gjithë fushatës, Trump e sulmoi socialistin demokrat si “komunist” dhe kërcënoi se do të shkurtojë fondet federale për New Yorkun nëse Mamdani fitonte.