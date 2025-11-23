Dhuna e kolonëve izraelitë në rritje të ndjeshme në Bregun Perëndimor

Zyra Kombëtare për Mbrojtjen e Tokës paralajmëroi se dhuna e kolonëve izraelitë në Bregun Perëndimor është rritur në mënyrë të rrezikshme gjatë javëve të fundit, në një kohë kur autoritetet izraelite po tregojnë tolerim të dukshëm ndaj sulmeve.
Sipas raportit javor, gjatë periudhës 14–21 nëntor janë regjistruar qindra sulme kundër palestinezëve, me sezonin e ullinjve që përshkruhet si më i dhunshmi ndër vite. Të dhënat izraelite tregojnë 1,586 incidente të dhunës së kolonëve gjatë dy viteve të fundit, me rritje 20–25% krahasuar me vitin e kaluar.
Raporti thekson se organizata izraelite dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut kanë paralajmëruar për situatën, ndërsa SHBA dhe BE kanë kërkuar ndërhyrje nga Izraeli. Përballë presionit, kryeministri Benjamin Netanyahu njoftoi një mbledhje të jashtëzakonshme të qeverisë për të adresuar dhunën, megjithëse raporti sugjeron se reagimi erdhi vetëm pasi kolonët u përplasën me ushtrinë izraelite.
Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Yoav Gallant vazhdon të mbështesë zgjerimin e vendbanimeve dhe ka refuzuar rikthimin e masave ndëshkuese kundër kolonëve ekstremistë.
Raporti përmend gjithashtu dhjetëra sulme dhe shkatërrime nga kolonët në rajone të ndryshme të Bregut Perëndimor, si dhe planet e reja të Izraelit për të konfiskuar qindra hektarë tokë në Sebastia dhe Burqa për projekte të pretenduara arkeologjike. /mesazhi