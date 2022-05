Dieta Banting: Si të humbisni peshë shpejt dhe pa kufizime vaktesh

Ndryshe nga shumica e dietave për humbje peshe, dieta Banting ka një histori të gjatë, e përshkruar për herë të parë që në vitin 1862, nga një pacient obez i quajtur William Banting. E para nga shumë programe me pak karbohidrate, dieta Banting promovon përdorimin e rezervave të yndyrës si lëndë djegëse.

I nxitur nga suksesi i tij në humbjen e peshës, William Banting shkroi një broshurë, që tani mendohet të jetë libri i parë i dietës, për të përhapur fjalën për këtë qasje me karbohidrate të ulëta/yndyrë të lartë për humbjen e kilogramëve.

Si funksionon dieta Banting?

Dieta origjinale përfshinte katër vakte në ditë, të cilat përfshinin proteina si mish ose peshk me një pjesë të kufizuar të karbohidrateve prej rreth 25-30 gram, plus një sasi frutash si një vakt i lehtë. Çuditërisht, buka, fasulet, gjalpi, qumështi, sheqeri dhe patatet ishin shumë të kufizuara.

Plani është përcaktuar si më poshtë:

Faza 1: vëzhgimi – për një javë ju vazhdoni të hani dietën tuaj ekzistuese, pa ndryshuar, por mbani një ditar gjithëpërfshirës të ushqimit për t’ju ndihmuar të kuptoni se si trupi juaj i përgjigjet ushqimit që hani.

Faza 2: restaurimi – për 2 deri në 12 javët e ardhshme, varësisht nga sa humbje peshe nevojitet, ju ndiqni një fazë restaurimi ku gjatë kësaj faze ju do të filloni të ndiqni listat e ushqimeve, duke shmangur të gjitha ushqimet nga listat e kuqe dhe duke u mbështetur në ato në listat e gjelbra dhe portokalli. Duke iu përmbajtur listave të ushqimeve nuk do të keni nevojë të numëroni kaloritë ose të kontrolloni madhësitë e pjesëve tuaja.

Faza 3: transformimi – kjo fazë shkon një hap më tej, me qëllim që të arrihet ketoza. Kjo është faza më e vështirë dhe ajo më e afërta me dietën origjinale Banting. Do të kërkohet t’i përmbaheni vetëm listës së gjelbër të ushqimeve. Të zgjasni për aq kohë sa ju duhet për të arritur peshën që synoni, ju gjithashtu do të inkurajoheni të zbatoni modifikime të stilit të jetës, duke përfshirë ushtrimet, agjërimin me ndërprerje dhe meditimin.

Faza 4: ruajtja – faza përfundimtare zgjat një kohë të pacaktuar dhe fillon sa më shpejt që të arrini peshën tuaj të synuar. Faza është më fleksibile, duke lejuar ri-prezantimin e disa ushqimeve, të tilla si ato nga lista portokalli.

Cilat ushqime mund të përfshini në dietën Banting?

Dieta Banting ju inkurajon të shmangni ushqime shumë të përpunuara dhe të hani më shumë ushqime të plota, ndërsa kufizoni glutenin, niseshtenë, qumështin dhe kafeinën.

Ushqimet që mund të hani pa kufizime janë të dokumentuara në listën e gjelbër dhe përfshijnë ushqime të tilla si: Perime duke përfshirë zarzavate me gjethe, perime, qepë, kërpudha dhe kopër; fruta duke përfshirë limon dhe lime, domate dhe ullinj; mishi, peshku, shpezët, vezët dhe djathi; yndyra të tilla si avokado, gjalpi; pije pa kafeinë, përfshirë çajra bimorë, ujë me aromë dhe ujë të thjeshtë.

Lista portokalli përfshin ushqime që janë ushqyese për ju, por që dieta beson se duhet të hahen me masë, të paktën derisa të arrini qëllimin tuaj për humbjen e peshës. Këto përfshijnë ushqime të tilla si: Arra; qumësht, kos dhe krem kosi; fruta duke përfshirë mollë, banane, manaferrat dhe portokall; perime duke përfshirë panxhar, kunguj, misër, karrota dhe patate; pije përfshirë çaj kafeinë dhe kafe.

Cilat ushqime duhet të shmangni në dietën Banting?

Dieta kufizon ushqimet me niseshte, të përpunuara dhe me sheqer dhe ka dy lista të kuqe për të shmangur.

Lista e kuqe e lehtë përfshin ushqime që vështirë se duhet t’i konsumoni, shembuj të këtyre përfshijnë: Smoothiet dhe lëngje; produkte me çokollatë përfshirë fruta të thata, mjaltë dhe çokollatë me shumë kakao (mbi 80% kakao); drithëra pa gluten si tërshëra, quinoa, orizi; miell duke përfshirë dhe oriz.

Lista e kuqe përfshin ushqimet që nuk duhet të hani kurrë. Shembuj të këtyre përfshijnë: Ushqim i shpejtë, patate të skuqura, ushqime me sheqer të shtuar si dhe erëza të ëmbla duke përfshirë keçap.

S’duhet të hani as këto ushqime:

Ëmbëlsirat – të gjitha ëmbëlsirat dhe çokollata jo të errëta, reçel.

Gluten – elb, kuskus, thekër, bullgur, grurë.

Ushqime me bazë drithërash siç janë drithërat në mëngjes.

Lidhur me qumështin – kremëra kafeje, qumësht të kondensuar dhe akullore.

Yndyrat – përhapje të përpunuara, vaj misri, margarinë dhe vaj luledielli. Mish të përpunuar – salsiçe dhe mish shumë të përpunuar me sheqer.

Pije – pije energjike, pije freskuese, lëngje komerciale dhe milkshakes./ BBC Good Food