Dietat ekstreme: A ia vlen rreziku për rezultate të shpejta?

Të pasurit një trup në formë dhe ndjesia e mirë me veten janë qëllime të zakonshme për shumë njerëz, por rruga drejt rezultateve të shpejta shpesh kalon përmes dietave ekstreme. Këto dieta, të cilat premtojnë humbje të peshës brenda një periudhe të shkurtër, janë kthyer në një trend të rrezikshëm. A ia vlen vërtet ky rrezik?

Çfarë janë dietat ekstreme?

Dietat ekstreme janë regjime ushqimore që kufizojnë ndjeshëm kaloritë ose eliminojnë plotësisht disa grupe ushqimore. Shembuj të zakonshëm përfshijnë dietën “Keto”; dietën me supë; dietën me lëngje dhe dietën që përqendrohet vetëm tek proteinat. Qëllimi i tyre është të detyrojnë trupin të humbasë shpejt peshë, por kjo humbje shpesh vjen me pasoja në shëndet.

Rreziqet shëndetësore të dietave ekstreme

1. Mungesë të lëndëve ushqyese: Kur një dietë kufizon disa ushqime të caktuara, trupi nuk merr lëndët e nevojshme ushqyese, si vitamina, minerale dhe fibra. Kjo mund të ketë pasoja afatgjata në metabolizëm dhe në sistemin imunitar.

2. Ngadalësim i metabolizmit: Humbja e shpejtë e peshës shpesh shkakton ngadalësim të metabolizmit, duke bërë që trupi të djegë më pak kalori, gjë që e vështirëson mbajtjen e peshës së humbur.

3. Efekti “yo-yo”: Dietat ekstreme zakonisht nuk janë të qëndrueshme për një kohë të gjatë dhe kur i kthehesh mënyrës së zakonshme të të ushqyerit fiton më shumë peshë sesa ke humbur fillimisht.

4. Ndikimi në shëndetin mendor: Këto dieta mund të sjellin ndjenja faji dhe zhgënjimi kur rezultatet e dëshiruara nuk arrihen. Shpesh, kjo çon në cikle të dëmshme të mbingrënies.

A ka përfitime?

Për disa njerëz, dietat ekstreme mund të japin rezultate të shpejta që duken të kënaqshme në fillim, sidomos kur synohet një peshë specifike për një event të caktuar. Megjithatë, këto rezultate të përkohshme rrallëherë janë të qëndrueshme dhe mund të jenë më të dëmshme sesa ndihmuese në planin afatgjatë.

Alternativa më e sigurt

Në vend të dietave ekstreme është më mirë të përqafohet një stil jetese i qëndrueshëm dhe i balancuar. Një dietë e pasur me fruta, perime, proteina dhe yndyra të shëndetshme, e kombinuar me një program të rregullt ushtrimesh është mënyra më e sigurt për të arritur dhe mbajtur një peshë të shëndetshme.