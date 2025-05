Dietat me shumë kripë mund të kontribuojnë në depresio

Lidhja midis dietës dhe depresionit është një fushë kritike e hulumtimit. Kjo mund të çojë në gjetjen e strategjive efektive për të trajtuar depresionin.

Një studim zbuloi se minjtë që konsumonin një dietë të pasur me kripë, zhvilluan depresion. Gjetjet sugjeruan gjithashtu se kjo ishte për shkak se dietat e pasura me kripë ndikuan në prodhimin e citokinës IL-17A, shkruan Medical News.

Studimi i botuar së fundmi në The Journal of Immunology shqyrtoi lidhjen midis konsumimit të një diete me shumë kripë dhe simptomave të ngjashme me depresionin tek minjtë.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) vlerëson se 5% i të rriturve globalisht përjetojnë depresion.

Ekspertët duan të gjejnë strategji efektive trajtimi dhe një fushë e fokusit është dieta, me prova që sugjerojnë se ndjekja e një diete të shëndetshme dhe shmangia e komponentëve si ushqimi i padëshiruar mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të depresionit.