Dijetarët me origjinë shqiptare në periudhën e fundit të Perandorisë Osmane

Me instalimin e sundimit osman në Shqipëri, u morën masa edhe për organizimin e arsimit dhe të administratës. Në bazë të këtyre institucioneve arsimore kultivoheshin edhe kuadrot e administratës, sidomos në aparatin e drejtësë kadilerë, naiblerë, vekil-lerë, mytevel-lilerë, etj.

İnstitucionet arsimore në Perandorinë Osmane kanë qënë të lidhura ngushtë me objektin e kultit, pra kudo që ka pasur xhami njëkohësisht ajo ka shërbyer edhe si mektep, shkollë fillore për fëmijët e lagjes. Në çdo qytet apo lagje banimi më e pakta ka pasur një xhami që ka kryer edhe këtë funksion, ndërsa në qytetet e mëdha ka pasur edhe medrese, që në atë kohë konsiderohesh si arsim i lartë. Medresetë kryesisht janë themeluar nga funksionarë të lartë të administratës lokale dhe kanë funksionuar si vakëfe, pra të pavarura financiarisht nga shteti. Pavarsia financiare dhe mbështeja që kishin mësimdhënësit , bënte që mësimi të ishte shumë cilësor.

Nga dëshmitë e mbledhura tregohet se nxënësit e këtyre medreseve zotëronin në mënyrë të shkëlqyer shkencat sheriatike, matematikore, juridike. Nga dëshmia e Ali Emirit që ka vizituar Vilajetin e Janinës dhe të Shkodrës në fund të shek. XIX , bie në sy dëshmia e tij se banorët zotëronin në mënyrë të shkëlqyer Arabisht, Osmanisht dhe Persisht. Ai përmend me dhjetëra poetë dhe autorë librash si dhe numrin e madh të poezive të mësuara përmendësh nga banorët e kësaj zone.[1][2] Ali Emiri ka qënë inspektor në këto vilajete dhe shënimet e tija janë botuar në një libër që në të ardhmen do i sjellim edhe ato për lexuesin.

Sipas të dhënave që na jep udhëtari i njohur Evlija Çelebi, gjatë vizitës së tij në qytet e trojeve shqiptare në mes të shek. XVII, ai ka numëruar rreth 45 medrese, 100 mektepe (shkolla fillore) dhe rreth 40 shkolla për mësimin e Kuranit. Ai na përmend qytete si Delvina, Gjirokastra, Berati, Vlora me nga 3 medrese ndërsa Shkodra sipas tij kishte rreth 10 të tilla. [3]

Rreth arsimit fetar në Shqipëri kemi të dhëna shumë të pakta, sepse me ndalimin e fesë krahas shkatërrimit të objekteve fetare si xhami, teqe, medrese, kutuphane (bibloteka) u rrënuan edhe dokumentacioni që ato përmbanin. Me zhdukjen e këtyre dokumentacioneve që konsistonin në defterë, vakfije, sixhilate të kadilerëve u varrosën edhe të dhënat për këto institucione arsimore apo për dijetarë, hoxhallarë dhe persona me ndikim në jetën publike.

Megjithë rrënimin masiv të këtij dokumentacioni, nëse do të thellohemi në punë arkivore dhe në kërkime nëpër arkivat dhe biblotekat e vendeve fqinje dhe sidomos në ato të Stambollit, që i shpëtuan barbarisë që përjetuan në Shqipëri, do të hasim të dhëna të jashtëzakonshme që na e ndriçojnë këtë përiudhë dhe na e bëjnë të qartë se ajo periudhë nuk ka qënë aq e errët sa na e kanë mësuar kurrikulat komuniste.

Që të kthehemi në tëmë dhe pa humbur kohë me këtë shkrim kam për qëllim që të sjellë për lexuesin një listë që është hartuar në bazë të vjetarit që ka mbajtur Meshihati İslam në Stamboll. Nga natyra e vjetarëve (Salname) është se janë të rinj si dokumente, ato kanë filluar të hartohen në gjysmën e dytë të shek. XIX, prandaj edhe informacioni që ato përmbajnë konsiderohet i vonshëm. Të dhënat që kam nxjerrë unë i përkasin vjetarit të vitit 1916 (İlmiye Salnamesi 1334/1916). Nga ky vjetar do mundohemi në nxjerrim emran e atyre studentëve që janë me origjinë shqipëtare dhe që janë diplomuar në Shkollën e Lartë të Gjykatësve (Medresetul-Kudat) në Stamboll. Ngaqë ata janë shumë ne do mundohemi të sjellim sa më shkurtimisht të dhënat rreth tyre si; emri, qytetiti i lindjes dhe detyra e fundit që ka mbajtur. Në këtë punim janë sjellë vetëm të diplomuarit në Shkollën e Lartë të Gjykatësve – Medresetü’l-Kudât dhe nuk janë përfshirë stdentët e diplomuar në medresetë e tjera të Stambollit.

Deri më tani askush nuk mund të japë një numër të saktë se sa ka qenë numri i nxënësve shqiptarë në medresetë e Stambollit. Në këtë punim ne kemi nxjerrë vetëm studentët që janë nga krahinat që kanë mbetur brenda territorit të shtetit Shqiptar, se po ti referohemi të gjitha trojeve shqiptare atëherë numri është shumë i lartë.

Po ta analizojmë tabelën e mëposhtme do të shohim se numri i nxënësve me origjinë shqiptare të diplomuar në këtë medrese është 165 studentë. Të diplomuarit e parë kanë dalë në vitin 1274/1858 dhe kanë vazhduar deri në vitin 1332/1915.

Numri më i madh nxënësve dhe që më vonë kanë qenë dijetarë të Perandorisë Osmane janë nga Gjirokastra, kjo tregon se krahina e Gjirokastrës ka qenë një krahinë me traditë të fortë fetare. Siç e shohim edhe në këtë tabelë Gjirokastra dhe Libohova kanë edhe numrin më të madh të nxënësve me mbi 100 të tillë. Kjo tregon jo vetëm traditën fetare të zonës por njëkohësisht edhe nivelin e lartë të medresesë se Gjirokastrës dhe të hoxhallarëve të saj, gjë që bënte të mundur që nxënësit e Medresesë së Gjirokastrës të fitonin konkursin e pranimit në Stamboll.

Ajo që bie në sy dhe nuk mund të anashkalohet është edhe numri i lartë i kadilerëve të shkarkuar apo të dorëhequr për shkak të kryengritjeve shqiptare, sidomos pas vitit 1900. Duhet theksuar se numri më i madh i të pushuarve është në kazatë që u pushtuan nga ushtria greke gjatë luftës së tyre, kjo bëri që edhe kadilerët të liroheshin nga puna.

Nuk mund të lihet pa përmendur gjithashtu se edhe pas vitit 1912, pra pavarsisë së Shqipërisë, shqipëtarët vazhdojnë të shkojnë për studime në këtë medrese. Siç janë në vitin 1912 Mehmet Efendi, İsmet Efendi, Rifat Efendi të gjithë nga Gjirokastra. Në vitin 1913 Shevket Efendi po nga Gjirokastra. Ahmed Hamdi Efendi, Fazil Efendi nga Tirana në vitin 1914 dhe një vit më vonë Hafiz Xhemaledin Efendi nga Dibra rezulton si student i kësaj medreseje.

Tabelë; Shkolla E Lartë E Gjykatësve – Medresetü’l-Kudât[4]

Nr. Emri Vendlindja V. i diplomimit Detyra e fundit (Kadi) që ka mbajtur. 1 Abduselam Efendi Gjirokastër 1274/1858 Në kazanë e Jozgatit 2 Mehmet Rashid Efendi — 1276/1860 Në kazanë e Nevrokopit 3 Ahmet Shevki Efendi — 1276/1860 Ne kazanë Denizli 4 İbrahim Efendi Berat 1276/1860 Në kazanë Petriç 5 Mehmet Rushdi Efendi Tomorica 1277/1861 Në kazanë Kars 6 Zeynelabidin Efendi Gjirokastër 1277/1861 Kryegjykatës i Vilajetit të Trabzonit 7 Mahmud Hilmi Efendi — 1277/1861 Në kazanë e Gjirokastrës 8 Canozade Mustafa Ragip Efendi — 1278/1862 Në kazanë Nazlı 9 Mehmet Vahid Vehip Efendi Libohova 1278/1862 Në kazanë Mudlu 10 Mehmet Necip Efendi Gjirokastër 1278/1862 Në kazanë Loros 11 Yusuf Efendi — 1278/1862 Në kazanë Pripol 12 Abbas Efendi — 1279/1863 Ka ndërruar jetë 13 Mehmet Reshit Efendi — 1280/1864 Këshilltarë në ministrinë e luftës 14 Said Ferahi Efendi — — Në kazanë Kerxha-ali 15 Mehmet Said Efendi — — Në kazanë e Tetovës 16 Osman Hayri Efendi — — Në kazanë e Gjirokastrës 17 Abdülmuin Efendi — — Në kazanë e Elbasanit 18 Ebu Bekir Efendi Delvina — Në kazanë e Margelliçit 19 Musa Riza Efendi Gjirokastër 1281/1865 Ka ndërruar jetë 20 Ahmed Efendi Libohova 1282/1866 Në kazanë e Mersinit 21 Ragib Efendi Berat — Në kazanë e Korçës 22 Tahmas Remzi Efendi Gjirokastër 1283/1867 23 Veysel Efendi — — 24 Abdurrahman Nesip Efendi Libohova 1284/1868 Ka punuar në Meshehat në Stamboll 25 Uvejs Efendi Gjirokastër — Ka ndërruar jetë 26 Ahmet Shakir Efendi Gjirokastër 1285/1868 Në kazanë Serfixhe 27 Talha Efendi — — Në kazanë Golos 28 Mahmud Efendi Elbasan — Në kazanë e Elbasanit 29 Selim Efendi Gjirokastër — Në kazanë e Gjirokastrës 30 Ejup Sabri Efendi — — – 31 Fejzullah Efendi — — Në Grebene 32 Yusuf Zijaudin Efendi — — – 33 Kasım Teufik Efendi — — Në kazanë Kirmasti 34 Mehmet Nuri Efendi Libohova 1287/1871 Në kazanë Tashlıxha 35 Necip Efendi Efendi Gjirokastër — Në kazanë e Prishtinës 36 Ferhat Efendi Libohova — Në kazanë e Beratit 37 Hasan Riza Efendi Gjirokastër — Në kazanë Soka 38 Ahmet Necip Efendi Libohova — Në Kudsi-Sherif 39 Ahmet Sadik Efendi Gjirokastër 1288/1872 Në kazanë Lofca 40 Adem Fehmi Efendi — — Kryegjykatës i vilajetit të Manastirit 41 Kemal-Pashazade Mehmet Teofik Efendi — — Gjykatës i shkallës I në v. Manastirit 42 Mehmet Ashir Efendi Libohova — Në kazanë Salihli 43 Abdulxhelil Efendi Gjirokastër — Në kazanë Kesrije 44 Halil Hamidullah Efendi Gjirokastër — İ dalë në pension 45 Mehmet Said Efendi Gjirokastër 1289/1873 İ rënë shehid, NëHersek 46 Zybeyr Efendi Berat — 47 Ragip Efendi Gjirokastër — Në kazanë Avret-hisar 48 Shuayb Efendi — — 49 Fejzullah-Efendizade Mustafa Asim Efendi Gjirokastër 1290/1873 Kryekadi në vilajetin e Kosovës 50 Mehmet Vecih Efendi — — Kryekadi në vilajetin e Janinës 51 Abdulmuin Efendi — — Në kazanë Nazlı 52 Jahja Efendi Berat — 53 Mehmet Xhemaluddin Efendi — — 54 Mehmet İzzet Efendi Gjirokastër — Ka ndërruar jetë 55 Hajrullah Efendi — — Në pension 56 Islam Fejzi Efendi Korça — Ka ndërruar jetë 57 İzzet Efendi Gjirokastër 1291/1874 Në Gjirokastër 58 Ahmet Nazif Efendi Libohova — Në Berat 59 Muharrem Sidki Efendi — — Në Berat 60 Ali Hifzi Efendi Gjirokastër — Në Karaburun 61 Ahmet Nuredin Efendi — — Në kazanë Tashlıxha 62 Mesud Efendi Luma 1293/1876 Në kazanë e Dibrës 63 Mehmet Avni Efendi Gjirokastër — Ka ndërruar jetë 64 Mehmet Edip Efendi — — Në kazanë İğnebol 65 Abdurrahman Efendi Shkodra 1294/1877 Kryegjykatës i vilajetit të Shkodrës 66 Mahmud Nedim Efendi Libohova — Në kazanë e Prishtinës 67 İs’hak Efendi Gjirokastër — Ka ndërruar jetë 68 Mustafa Asim Efendi Libohova — Në Berat 69 Sali Efendi Efendi Gjirokastër — Ka ndërruar jetë 70 Rushdi Efendi — — Në kazanë Ajvallëk 71 Mehmet Teufik Efendi Libohova — Në kazanë Llagana 72 İs’hak Efendi Gjirokastër — 73 Rashid Efendi-zade,Mehmet Afif Efendi — — 74 Adem Efendi Libohova 1297/1880 Në kazanë e Elbasanit 75 Ahmet Nazif Efendi Gjirokastër — Në kazanë e Gjirokastrës 76 Ali Riza Efendi — — Në kazanë e Vlorës 77 Ahmet Sabri Efendi Libohova — Në kazanë Nazlı 78 Abdulmuin Efendi — — Në kazanë e Tomoricës 79 Zeynelabidin Efendizade Ahmet Selami Efendi Gjirokastër 1298/1881 Anëtarë i komisionit të Sheriatit 80 Naim Efendi — — Në kazanë Adana 81 Hysen Efendi — — Në kazanë e Dijarbakërit 82 Hasan Rafet Efendi Libohova — Në kazanë e Kutahjas 83 Ahmet Fazli Efendi Gjirokastër 1299/1882 Në kazanë e Elbasanit 84 Mehmet Kazim Efendi Libohova — Në kazanë Ajdën 85 İbrahim Ethem Efendi Gjirokastër — Në kazanë Kesindere 86 Vehip Efendi — — Në kazanë Timurhisar 87 İdris Galip Efendi — — Në kazanë Loros 88 Jahja Efendi Gjirokastër 1300/1883 Në kazanë Molova 89 Kasim Efendi — — Në kazanë Odamesh 90 Vehip Efendi — — Në kazanë Karafirje 91 Zeynelabidin Efendi — — Në kazanë Adalar 92 Hysejn Hysni Efendi — 1301/1884 Në kazanë Burdur 93 Abdulaziz Efendi Gjirokastër 1302/1885 Në kazanë e Beratit 94 Hayrudin Efendi — — Në kazanë Soğüt 95 Mehmet Efendi — — Në kazanë Salihli 96 Talib Efendi — — Në kazanë Kemer-edirmit 97 Ahmet Shahin Efendi Gjirokastër 1303/1886 Në kazanë e Gjirokastrës 98 İbrahim Ethem Efendi — — Në kazanë e Gjirokastrës 99 İsmail Efendi Libohova — Në Sanxhakun Ajdın 100 Suleyman Efendi Gjirokastër — Në kazanë e Gjirokastrës 101 Ahmet Muhtar Efendi — — Në kazanë Çamllëk 102 Mehmet Rushdi Efendi — — Në kazanë e Katirinit 103 Avni Efendi — — Në kazanë e Kolonjës 104 Mehmet Vehip Efendi — — Në kazanë Kesrije 105 İsmet Efendi — — Në kazanë e Leskovikut 106 Hysen Efendi Efendi Gjirokastër 1304/1887 Në kazanë Kesrije 107 Mehmet Shemsettin Efendi — — Në kazanë Pargama 108 Mehmet Vehip Efendi — — Në kazanë Labsiki 109 Ali Riza Efendi — 1305/1888 Në kazanë e Durrësit 110 Mehmet Efendi — 1306/1889 Në Jemen 111 Mehmet Asif Efendi Gjirokastër 1307/1890 Në kazanë Pruze 112 Nevzat Efendi Gjirokastër 1308/1891 Në kazanë Samon 113 Hysen Efendi İshkodra — Ka ndërruar jetë 114 Uvejs Naili Efendi Libohova — Gjykatës i Selanik, shkarkohet si pasojë e kryengritjeve në Shqipëri 115 Sulejman Efendi Gjirokastër 1309/1892 Në kazanë Tashllëxha 116 Hysen Efendi Gjirokastër 1311/1894 İ shkarkuar nga gjykata e Pogunit 117 Ahmet Shahin Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Buzxha 118 Xhemaledin Efendi Gjirokastër 1313/1896 İsh kadi në Pargama 119 Velijudin Efendi — — İsh kadi nëErden 120 Hysen Nafiz Efendi Libohova — Gjykata e shkallës I në Siri 121 Emra Efendi Gjirokastër 1314/1897 Në kazanë Sandıkllı 122 Ali Zyhdi Efendi — — İ shkarkur nga gjykata e Akshehirit 123 İsmail Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Nazlı 124 Hajrudin Efendi — 1315/1898 İ shkarkuar nga Serezi 125 Halit Efendi Gjirokastër 1316/1899 İ shkarkuar nga gjykata e Vlorës 126 Behxhet Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Göklü 127 Hamit Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Kesdentire 128 Shevket Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Urfas 129 Naim Efendi — 1317/1900 İ shkarkuar nga gjykata e Edirmit 130 Kahraman Sejfi Efendi Gjirokastër 1318/1901 İ shkarkuar nga gjykata e Kırık 131 Mehmet Nazif Efendi Debre — İ shkarkuar nga gjykata e Dijarbakirit 132 Mehmet Celaledin Efendi Gjirokastër — Kryekadi në Xhidde 133 Hasan Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Pejës 134 Rifat Efendi — 1320/1903 İsh kadi i Tiranës 135 Tahsin Efendi Gjirokastër 1321/1904 Kadi i kazasë Sivrihisar 136 İljas Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Pripolit 137 Uvejs Efendi Gjirokastër 1322/1905 İsh gjykatës i kazasë së Skraparit 138 Hasbi Efendi — — Gjykatës i kazasë së Himarës 139 Elmas Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Tepelenës 140 Fehim Efendi Gjirokastër 1323/1906 Në kazanë e Hasit 141 Mustafa Shevket Efendi — — Në kazanë e Sasunit 142 Arif Hikmet Efendi Gjirokastër 1324/1907 Në kazanë Kërëk 143 Ramiz Efendi — — Si pasojë e kryengritjeve shkarkohet në Loros 144 İdris Efendi Gjirokastër 1325/1908 Si pasojë e kryengritjeve shkarkohet në 145 Abdi Efendi — — İsh gjykatës i kazasë Drama 146 Nafiz Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Katirinit 147 Neki Efendi — — İ shkarkuar nga gjykata e Muradijes 148 Mersin Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja e Sinxharit 149 Nazif Efendi — — Mësues në xhaminë Fatih 150 Mehmet Nexhip Efendi Delvina — İ shkarkuar nga kazaja e Milas 151 Halil Efendi Gjirokastër 1326/1909 İ shkarkuar nga kazaja e Konices 152 Mahmud Efendi Libohova — İ shkarkuar nga kazaja e Tiranës 153 Servet Efendi Gjirokastër — Në kazanë Keshan 154 Salih Efendi Gjirokastër 1327/1910 İ shkarkuar nga kazaja Tekirdağ 155 Ali Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja Naslic 156 Sejfullah Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja Shile 157 Hajrudin Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja Kordos 158 Agush Efendi Gjirokastër 1329/1912 159 Mehmet Emin Efendi — — İ shkarkuar nga kazanë e Gjirokastrës 160 İsmet Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja Alasonja 161 Rifat Efendi — — İ shkarkuar nga kazaja Zaho 162 Shevket Efendi 1330/1913 163 Ahmed Hamdi Efendi Tomorica 1331/1914 164 Fazil Efendi Tirana 1332/1915 Në kazan Mean 165 Hafiz Xhemaledin Efendi Dibra madhe — Nëpunës në Fetvahane

Autor: Behar Kaçeli

[1] Terminologjia e asaj kohe kadi apo naib është ekuivaletni i fjalës gjykatës që përdoret sot në administratat moderne. Ne periudhën osmane kadiu ishte funksionari më i lartë lokal dhe që kishte lidhje të drejtëpërdrejta me sulltanin. Prandaj edhe roli dhe ndikimi që kishin në shoqëri ka qenë shumë i lartë.

[2] Ali Emiri “ İshkodra Vilayeti, Osmanlı SHairleri” Hazırlayan Dr. Hakan T. Karateke. Ankara 2018.

[3] Evlija Çelebi. “ Shqipëria para tre shekujsh”. BESA 2000. Për më shumë rreth numrit të xhamive, medreseve dhe mektebeve në periudhën osmane shih; Edmond Sharka “ Medresetë në trojet shqiptare gjatë sundimit osman”. Revista –Drita İslame. Tetor 2013

[4] İlmiye Salnamesi 1.defa. 1334/1916, s.690-736