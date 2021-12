Dikush besoi se ky Ford i vitit 2003 vlen 100,000 dollarë – kështu që e bleu atë

Nëse dëshironi një shembull të qartë të njerëzve që paguajnë çmime të çmendura për makina të përdorura, mos shikoni më larg se rastin e këtij Ford Excursion Limited të vitit 2003 që u shit kohët e fundit për 100,000 dollarë.

Sipas mediave të huaja, ky SUV u shit në një faqe ankandi që shet në mënyrë rutinore makina që shkojnë për shuma të jashtëzakonshme.

Dhe ky Excursion Limited ka bërë vetëm 16,000 milje dhe duket se ka qenë jashtëzakonisht i mirëmbajtur.

A do të kishim qenë të gatshëm të shpenzonim gjashtë shifra për të? Absolutisht jo – por qartë se dikush ishte.

Të dhënat tregojnë se SUV u regjistrua fillimisht në Georgia, ku mbeti derisa u ble nga tregtari shitës.

Karakteristikat kryesore përfshijnë ulëset e përparme të rregullueshme dhe me ngrohje, xhamat dhe bravat elektrike, kontrollin automatik të klimës, stereo origjinale me një ndërrues CD me gjashtë disqe, kontrollet e klimës së pasme dhe një sistem argëtimi në ulëset e pasme.

Fuqia e tij varet në një turbodiesel 7.3 litra Power Stroke V8 që nxjerr 250 kf dhe 505 lb-ft çift rrotullues.