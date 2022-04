Dikush e pjek lëvoren e vezës, kur ta kuptoni arsyen, edhe ju do ta bëni

Vezët janë shumë të shëndetshme, këtë e dimë të gjithë. Janë përplot me vitamina, me vitamina A dhe B12, por edhe me kalcium dhe zink. Rreth 90 për qind e lëvores së vezës përmban kalcium! Minerali vital i eshtrave, muskujve.

Vetëm gjysmë lugë e lëvoreve të bluara të vezës përmbush 90 për qind të nevojave ditore për kalcium.

Për ta arritur këtë, edhe ju duhet ta zieni lëvoret e vezës në ujë. E lini të vlojë për 10 minuta, për të eliminuar bakteret.

Pas kësaj, e futni në furrë në 350 gradë për 10- 15 minuta. Më pas e lini të ftohet e më pas i imtësoni në pluhur. Pluhurin ta ruani në kavanoz, e hidhni në gjellë apo në përzierje të ndryshme të lëngjeve.