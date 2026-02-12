Dikush pagoi mbi 300,000 dollarë për një Mercedes CL të vitit 2005

Një Mercedes-Benz CL65 AMG i vitit 2005 është shitur për 303,303 dollarë, ose rreth 255,570 euro, në platformën Bring a Trailer, duke befasuar tregun e makinave klasike moderne.
Makina luksoze fuqizohet nga motori legjendar 6.0 litra V12 twin-turbo i AMG-së me 604 kuaj fuqi dhe 1,000 Nm çift rrotullues.
Arsyeja kryesore e çmimit rekord ishte kilometrazhi jashtëzakonisht i ulët, vetëm 3,300 milje apo rreth 5,300 kilometra, si dhe gjendja pothuajse perfekte.
Çmimi final është 6 deri në 10 herë më i lartë se CL65 të tjerë të shitur së fundmi në të njëjtën platformë.
Ky model njihej për kombinimin e luksit diskret me performancë që rivalizonte supermakinat e kohës.
Interesant është fakti se, i përshtatur me inflacionin, çmimi i sotëm është pothuajse i njëjtë me çmimin fillestar kur makina ishte e re.