Disa pjesë të Austrisë mbulohen nga bora, trashësia deri në 1 metër

Pjesë të Austrisë u mbuluan me dëborë dhe më shumë se një metër borë ra në lartësi mbi 1400 metra, raportoi gazeta austriake Hoyte.

“Ndërsa ultësirat janë përfshirë shiu dhe përmbytjet, në lartësitë mbi 1400 metra, siç është Obertauern, ra një metër borë”, shkruante gazeta austriake të shtunën në mbrëmje.

Me nisjen e natës, bora ra edhe në zonat më të ulëta, tashmë në lartësitë prej 500 metrash, ndërsa në zonat më të larta malore në Alpe, groposi makinat dhe bllokoi kalimet para shtëpive private.

Bora ka nisur edhe në pjesët më të larta të Zvicrës. Duke qenë se për ditët në vijim parashikohen stuhi, qeveria austriake u ka rekomanduar qytetarëve që të mos udhëtojnë në zona të caktuara nëse nuk është e nevojshme, ndërsa ka mundësi që në disa vende mbulesa e borës të arrijë deri në dy metra.

Zondag de 15 e september. Nog even genieten van de mooie winterse beelden zoals vanuit #Lech Zürs am Arlberg #Seekopf | 2210 m in de Vorarlberg. De sneeuw zal de komende dagen weer snel verdwijnen met een #VG die tot 3200 meter zal stijgen pic.twitter.com/tJuwryArvx

— Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) September 15, 2024