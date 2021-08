Disa ushqime që duhet ti lani dhe tjera që nuk duhet

Edhe pse jemi mësuar që në moshë të re të lajmë të gjithë ushqimin para se të hamë ose gatuajmë, ky nuk është rasti. Disa ushqime duhet të lahen mirë, dhe për disa nuk është rekomandim, me disa ka një dilemë.

Këto tre ushqime nuk duhet të lahen kurrë:

Predha e vezës shpesh përmban një shtresë të veçantë për të mbrojtur vezën nga bakteret. Uji shkatërron atë mbrojtje, kështu që vezët nuk lahen mirë dhe nuk ka nevojë.

2. Testimi

Kuzhinierët kryesorë thonë se larja e makaronave duhet të jetë e paligjshme sepse largon niseshtenë që nevojitet më vonë që salca të përzihet mirë me makaronat. Makaronat e gatuara mund të vendosen nën ujë vetëm nëse janë të destinuara për sallata ose vok.

3. Kërpudha

Kërpudhat thithin mirë ujin dhe kjo është arsyeja pse nuk është ide e mirë t’i lani nën ujë, apo edhe më keq, t’i njomni ato – ata do të humbasin elasticitetin dhe do të bëhen më të ndjeshëm ndaj prishjes.

Nëse janë vërtet të pista, kalojini shpejt nëpër ujë dhe fshijini shpejt me një peshqir letre. Përndryshe, toka nga kërpudhat hiqet me një furçë.

Këto pesë ushqime duhet të lahen gjithmonë:

1. Frutat dhe perimet me lëkurë të ngrënshme

Nëse fruta dhe perime të tilla duken të pastra dhe me shkëlqim, kjo nuk do të thotë se ato nuk duhet të lahen mirë nën ujë të ftohtë. Mos përdorni sapun për këtë dhe fshijini mirë me një peshqir letre pas larjes.

2. Frutat dhe perimet me lëkurë të qëruar

Edhe pse qëroni fruta dhe perime, gjatë atij procesi i mbani në duar dhe bakteret vijnë në lëkurën tuaj nga të cilat kalojnë në pjesën e qëruar që hani. Prandaj, duhet të lahet mirë para se të zhvishet, p.sh. banane, mandarina, pjepër…

3. Kanaçe

Edhe pse tingëllon pak e çuditshme, ekspertët rekomandojnë larjen e kanaçeve para hapjes dhe shkundjes së ushqimit prej saj. Ata thonë se kanaçet mund të përmbajnë shumë baktere që mund të futen në ushqimin që hamë pas hapjes.

4. Arrat

Ato gjithashtu duhet të lahen kur pastrohen nga predhat sepse nuk mund të dini se ku është ruajtur gjithçka gjatë prodhimit dhe transportit. Përveç kësaj, larja ndihmon për të hequr acidin fitik, i cili i mban ata të freskët dhe i mbron nga parazitët, dhe mund të dëmtojë trupin e njeriut.

5. Fruta të thata

Ky lloj fruti konsiderohet si një nga më të ndoturit, veçanërisht nëse nuk është i paketuar, por shitet me shumicë. Frutat e thata duhet të lahen mirë nën ujë të rrjedhshëm ose madje të ngjyhen në ujë për disa orë, zbulon Bright Side.

Ju mund t’i lani këto ushqime, por nuk keni nevojë:

1. Pule

Bakteret në mishin e pulës së freskët mund të jenë të rrezikshme për shëndetin, dhe më e zakonshme është salmonella. Prandaj shumë njerëz e lajnë pulën nën ujë. Sidoqoftë, të tjerët nuk e bëjnë kurrë për shkak të teorisë se larja rrezikon shumëzimin e baktereve dhe përhapjen e tyre në duar, lavaman, pllaka kuzhine…

Ekspertët nuk mund të bien dakord se cila nga teoritë është plotësisht e saktë – nëse pula duhet larë apo jo. Pra, disa këshillojnë të mos lahen, ndërsa të tjerët thonë se nuk ka asgjë për të bërë dhe se larja nuk mund të dëmtojë. Prandaj, vendosni për veten tuaj! Përndryshe, gatimi shkatërron bakteret.

2. Mish tjetër

Ashtu si me pulën, dhe me llojet e tjera të mishit (mish derri, viçi, viçi, qengji …), disa ekspertë thonë se nuk ndiqet mirë, ndërsa të tjerët nuk e shohin si problem.

Nëse jeni në dilemë dhe doni të hiqni gjakun e tepërt nga mishi, në vend që ta lani me ujë, fshijeni me një peshqir letre. Pas kësaj, lani duart mirë me sapun dhe ujë të nxehtë, transmeton 24sata.