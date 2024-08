Disa ushqime që ju ndihmojnë të mos të plakeni

Ka disa ushqime kundër plakjes. Dhe konsumimi i tyre me një frekuencë të caktuar në një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar është një strategji e shkëlqyer për të luftuar të gjitha ato procese që favorizojnë, për shembull, stresin oksidativ dhe prodhimin e radikaleve të lira dhe parandalojnë sëmundjet dhe çrregullimet e llojeve të ndryshme, rreziku i të cilave rritet gjithnjë e më shumë.

Që të plakeni mirë dhe ta bëni këtë në mënyrë të shëndetshme, duhet të hani mirë. Miratimi i një diete të ekuilibruar që përfshin ushqime të pasura me lëndë ushqyese, si frutat, perimet, drithërat, proteinat pa yndyrë dhe yndyrat e shëndetshme, është shoqëruar në studime të shumta me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kronike dhe shëndet më të mirë të përgjithshëm.

Çfarë duhet të hani për të mos u plakur?

Luleshtrydhet

Luleshtrydhet janë një frut i pasur me flavonoide, polifenole me veprim antioksidues që kanë një veprim të shkëlqyer kundër plakjes. Ato luftojnë radikalet e lira dhe stresin oksidativ. Ato garantojnë gjithashtu një sasi të mirë të vitaminës C, e cila nxit përthithjen e kalciumit, thelbësor për shëndetin e kockave dhe për parandalimin e çrregullimeve kryesore që lidhen me plakjen, siç është osteoporoza.

Mollët

Mollët janë gjithashtu ndër ushqimet super kundër plakjes. Mollët janë veçanërisht të dobishme për shëndetin e zemrës për shkak të vetive të tyre kardioprotektive për shkak të pasurisë së antioksidantëve duke përfshirë acidet fenolike dhe polifenolet.

Vezë

Vezët janë burim i proteinave me vlerë të lartë biologjike dhe acideve yndyrore esenciale, të çmuara përkatësisht për mbajtjen e muskujve dhe trurit të shëndetshëm. Ato garantojnë gjithashtu selenin dhe zinkun, dy minerale me veprim antioksidues.

Qiqrat

Qiqrat janë gjithashtu ushqime super kundër plakjes. Konsumimi në përgjithësi lidhet me një rrezik më të ulët të sëmundjeve dhe çrregullimeve që ndikojnë në cilësinë e plakjes. Nga problemet kardiovaskulare te diabeti i tipit 2. Merita nuk është vetëm e pranisë së fibrave, por edhe e niseshtesë, duke përfshirë amilozën, të cilat përthithen ngadalë, duke kundërshtuar majat e glicemisë. Ndryshe nga burimet e proteinave me origjinë shtazore, ato janë shumë të ulëta në yndyrë.