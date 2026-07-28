Disa vende kërkojnë mbrojtjen e gazetarëve në mes të përshkallëzimit të Lindjes së Mesme

Anëtarët e Koalicionit për Lirinë e Medias (MFC) lëshuan një deklaratë të përbashkët të martën duke shprehur shqetësimin për sigurinë e gazetarëve dhe punonjësve të medias dhe ndikimin e përshkallëzimit të tensioneve rajonale në Lindjen e Mesme në aksesin në informacion, transmeton Anadolu.
Koalicioni tha se media e pavarur luan një rol kritik gjatë konflikteve të armatosura duke ofruar informacion të saktë dhe në kohë për komunitetet e prekura dhe publikun ndërkombëtar.
Në deklaratë, nënshkruesit thanë se ishin të shqetësuar për atë që ata e përshkruan si një numër në rritje të gazetarëve që vriten, arrestohen ose ndalohen në të gjithë rajonin.
“Siguria e gazetarëve dhe punonjësve të medias dhe aksesi në informacion janë nën kërcënim serioz,” tha ai.
Deklarata akuzon qeverinë izraelite për pengimin e gazetarëve të pavarur ndërkombëtarë që të hyjnë në Gaza për më shumë se dy vjet, duke thënë se kufizimet kanë kufizuar raportimin e pavarur mbi konfliktin.
“Ne dënojmë fuqishëm të gjitha format e dhunës të drejtuara kundër gazetarëve dhe punonjësve të medias, duke përfshirë infrastrukturën e medias, objektet e shtypit dhe mjetet e medias të shënuara qartë,” tha ai.
Koalicioni shprehu më tej shqetësimin për atë që e përshkroi si një goditje ndaj gazetarëve dhe lirisë së shtypit në Iran, duke përfshirë mbylljen e internetit.
Deklarata tha se incidentet e raportuara ngrenë shqetësime në lidhje me mbrojtjen e gazetarëve sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe lirisë së shtypit në situata konflikti.
Ai u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira që të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të sigurojnë mbrojtjen e civilëve, përfshirë gazetarët.
Koalicioni tha gjithashtu se sulmet e qëllimshme ndaj gazetarëve janë të papranueshme dhe mund të përbëjnë krime lufte, ndërsa theksoi se gazetarët e ndaluar duhet të trajtohen në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Deklarata u nënshkrua nga Australia, Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gana, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luksemburgu, Holanda, Norvegjia, Portugalia, Sierra Leone, Sllovakia, Spanja, Suedia, Zvicra, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar.