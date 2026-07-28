Turqia do të presë në Stamboll sesionin e 49-të të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në vitin 2027, pasi oferta e saj u miratua unanimisht gjatë sesionit të 48-të të komitetit në Busan të Koresë së Jugut, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se sesioni i 49-të është planifikuar të mbahet në Stamboll nga 27 qershori deri më 7 korrik 2027. Ministria tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në bashkëpunimin ndërkombëtar që synon mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të njohur si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit.
Në të njëjtin sesion, ambasadori i Turqisë pranë UNESCO-s, Mustafa Yurdakul, mori detyrën e kryetarit të sesionit të 49-të.
Ndërkohë, burime thanë se organizimi i sesionit dhe marrja e presidencës së komitetit do të forcojnë më tej rolin aktiv të Turqisë brenda UNESCO-s dhe do të rrisin dukshmërinë e saj në fushën e diplomacisë kulturore, ndërsa do të ofrojnë gjithashtu një mundësi të rëndësishme për promovimin ndërkombëtar të trashëgimisë së pasur kulturore dhe natyrore të vendit.
Turqia u zgjodh në Komitetin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s për periudhën 2023-2027 me numrin rekord të votave. Vendi aktualisht ka 22 zona të trashëgimisë kulturore dhe të përzier të regjistruara në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Komiteti i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s u krijua në kuadër të Konventës së vitit 1972 për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore dhe shërben si organi vendimmarrës i kësaj konvente.
I përbërë nga 21 shtete anëtare të zgjedhura për mandate katërvjeçare, komiteti vendos për regjistrimet e reja në Listën e Trashëgimisë Botërore, shqyrton gjendjen e ruajtjes së zonave të regjistruara, merr vendime për Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik dhe përcakton përdorimin e Fondit të Trashëgimisë Botërore.
Ai gjithashtu koordinon bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen, promovimin dhe transmetimin tek brezat e ardhshëm të zonave kulturore dhe natyrore të njohura se kanë Vlerë të Jashtëzakonshme Universale.