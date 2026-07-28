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Trump e vlerëson Zelenskyyn, por e sheh Putinin më pak pozitivisht

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump është bërë më i favorshëm ndaj presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy dhe shprehu optimizëm të ri për qëndrueshmërinë e Kievit në luftën e tij me Moskën, transmeton Anadolu.

Lajmi i “The Wall Street Journal” thoshte se Trump fillimisht besonte se ushtria ruse do të mposhtte Ukrainën, por presidenti amerikan tani e sheh presidentin rus Vladimir Putin “në një dritë më pak të favorshme”.

Trump i ka thënë Putinit se dëshiron që lufta të përfundojë, duke përmendur numrin e lartë të viktimave nga të dyja palët.

Trump ka arritur të admirojë industrinë e dronëve të Ukrainës, veçanërisht aftësinë e saj për t’u mbrojtur kundër të njëjtit lloj dronësh me të cilët përballet SHBA-ja në luftën e saj me Iranin, thuhet në raport.

Një zyrtar tha se Trump i pëlqen fituesit dhe, sipas pikëpamjes së presidentit amerikan, Zelenskyy po duket gjithnjë e më shumë si një i tillë.

“Ne në fakt kemi zhvilluar një marrëdhënie të mirë. Është e vështirë të besohet, apo jo?”, tha Trump gjatë një takimi në korrik me Zelenskyyn në Turqi në margjinat e samitit të NATO-s.

Qëndrimi i Zelenskyyt me Trump ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Vitin e kaluar, Trump e quajti atë një diktator, kritikoi udhëheqjen e tij, u përplas me të në Zyrën Ovale dhe ndaloi përkohësisht ndihmën ushtarake të SHBA-së dhe shkëmbimin e inteligjencës me Ukrainën.

Ndryshimi vjen përpara takimit të tyre të parë në Washington që nga tetori. Zelenskyy, i cili ndodhet në kryeqytetin amerikan për të marrë pjesë në funeralin e senatorit Lindsey Graham, është planifikuar të takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë të martën.

Nëse pikëpamja më e ngrohtë e Trumpit do të zgjasë mbetet e pasigurt, thuhet në raport. Ata të afërt me të thanë se opinionet e tij mund të ndryshojnë shpejt dhe se Putin ka ndikuar më parë si tek Trump ashtu edhe në disa nga këshilltarët e tij.

Në samitin e NATO-s në Ankara në fillim të këtij muaji, Trump tha se SHBA-ja do t’i jepte Ukrainës një licencë për të prodhuar përgjues raketash Patriot dhe shprehu interes për të bashkëpunuar në prodhimin e dronëve.

Ukraina është bërë një lider global në dronë ushtarakë, duke rritur prodhimin nga rreth 5.000 në vit në 2022 në miliona në 2026.

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