Myftiu Tërnava nderohet me mirënjohje nga Asambleja e Shtetit të Nju Jorkut

Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, ka pranuar sot një mirënjohje nderimi nga Asambleja e Shtetit të Nju Jorkut, më konkretisht nga Charles D. Fall, Zëvendësudhëheqës i Shumicës dhe anëtar i Asamblesë së Shtetit të Nju Jorkut, i cili përfaqëson Distriktin e 61-të të Asamblesë.
Kjo mirënjohje iu nda Myftiut Tërnava për udhëheqjen e tij të jashtëzakonshme, shërbimin e shquar ndaj Republikës së Kosovës dhe komunitetit mysliman në mbarë botën, si dhe për përkushtimin e tij ndaj paqes dhe mirëkuptimit ndërfetar, thuhet nga BIK.
Në motivacionin e kësaj mirënjohje ndër të tjera thuhet se Shkëlqesia e tij, Myftiu Naim ef. Tërnava, ka shërbyer me përkushtim si Myfti i Madh i Republikës së Kosovës, duke ofruar udhëheqje të palëkundur shpirtërore për breza besimtarësh dhe duke promovuar vlerat e besimit, mëshirës, moderimit, drejtësisë dhe respektit të ndërsjellë.
Këtë mirënjohje ia dorëzoi imami, njëherësh edhe kapelani Tahir ef. Kukaj.
Më poshtë teksti i plotë i mirënjohjes:
Asambleja e Shtetit të Nju Jorkut
Mirënjohje (Citation)
Në nder të
Shkëlqesisë së Tij, Myftiut të Madh Naim Tërnava
Myfti i Madh i Republikës së Kosovës
Duke pasur parasysh se, Shkëlqesia e tij, Myftiu i Madh Naim Tërnava, ka shërbyer me përkushtim si Myfti i Madh i Republikës së Kosovës, duke ofruar udhëheqje të palëkundur shpirtërore për breza besimtarësh dhe duke promovuar vlerat e besimit, mëshirës, moderimit, drejtësisë dhe respektit të ndërsjellë; dhe
Duke pasur parasysh se, gjatë karrierës së tij të shquar, Shkëlqesia e tij i është përkushtuar forcimit të arsimit fetar, ruajtjes së trashëgimisë së pasur shpirtërore dhe kulturore të popullit shqiptar, mbështetjes së nismave humanitare dhe nxitjes së unitetit ndërmjet komuniteteve përmes dialogut, mirëkuptimit dhe shërbimit; dhe
Duke pasur parasysh se, në shenjë vlerësimi për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në udhëheqjen fetare, studimet islame, bashkëpunimin ndërkombëtar, dialogun ndërfetar, paqen dhe shërbimin ndaj njerëzimit, Shkëlqesia e tij ka marrë shumë nderime prestigjioze mbretërore, shtetërore, presidenciale dhe institucionale, të akorduara nga mbretër, emirë, presidentë, qeveri dhe institucione të shquara në mbarë botën myslimane; dhe
Duke pasur parasysh se, përmes pjesëmarrjes së tij në forume të rëndësishme ndërkombëtare fetare, akademike, diplomatike dhe ndërfetare, Shkëlqesia e tij ka përfaqësuar me dinjitet dhe dallim Bashkësinë Islame të Kosovës, Republikën e Kosovës dhe popullin shqiptar, duke ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me udhëheqës fetarë të njohur, studiues, drejtues institucionesh mbretërore, përfaqësues qeveritarë dhe organizata ndërkombëtare në mbarë botën; dhe
Duke pasur parasysh se, përkushtimi i tij i përjetshëm për promovimin e paqes, forcimin e komuniteteve, mbrojtjen e lirisë fetare dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet kulturave shërben si shembull frymëzues i udhëheqjes me parime dhe i shërbimit të përkushtuar ndaj publikut;
Prandaj, vendoset, që unë, Charles D. Fall, Zëvendësudhëheqës i Shumicës dhe anëtar i Asamblesë së Shtetit të Nju Jorkut, që përfaqësoj Distriktin e 61-të të Asamblesë, me këtë e njoh dhe e nderoj Shkëlqesinë e tij, Myftiun e Madh Naim Tërnava, për udhëheqjen e tij të jashtëzakonshme, shërbimin e shquar ndaj Republikës së Kosovës dhe komunitetit mysliman në mbarë botën, si dhe për përkushtimin e tij ndaj paqes, mirëkuptimit ndërfetar dhe përmirësimit të njerëzimit.
Lëshuar më 15 korrik 2026.
Charles D. Fall
Zëvendësudhëheqës i Shumicës,
Asambleja e Shtetit të Nju Jorkut, Distrikti 61.