Moti: ç’na pret javëve në vijim?

Paralajmërime për temperaturat deri në 45 gradë
Ndërsa korriku po i afrohet fundit, pjesa më e madhe e Evropës kërcënohet nga një valë e re, e katërt e nxehtësisë e këtij sezoni, e cila, sipas parashikimeve meteorologjike, mund të jetë një nga më intensivet deri më tani.
Parashikuesit paralajmërojnë se një kupolë e fortë nxehtësie do të ndikojë në Evropën perëndimore, qendrore dhe jugore dhe do të sjellë temperatura jashtëzakonisht të larta, të cilat mund të arrijnë deri në 45 gradë në disa zona.
Meteorologët paralajmërojnë se anomalitë e temperaturës mund të jenë ndër më të theksuarat që nga fillimi i matjeve.
Temperaturat më të larta priten në Gadishullin Iberik në Spanjë dhe në Francë, ku zhiva në termometër do të kalojë lehtësisht 40 °C, dhe lokalisht mund të arrijë edhe 45 °C.
Ndërsa kupola e nxehtësisë lëviz drejt lindjes, nxehtësia ekstreme do të ndikojë në Gjermani, vendet e Beneluksit, Italinë, Hungarinë dhe pjesën më të madhe të Ballkanit.
Meteorologët theksojnë se masa e ajrit jashtëzakonisht e nxehtë dhe e thatë nga Sahara do të ndikojë në pothuajse të gjitha shtresat e atmosferës, prandaj mund të thyhen rekorde të shumta të temperaturës.
Stabiliteti afatgjatë i atmosferës do ta rrisë më tej efektin e valës së nxehtësisë.
“Përveç temperaturave të padurueshme gjatë ditës, problem do të jenë edhe netët shumë të ngrohta. Në shumë zona, temperaturat minimale nuk do të bien nën 24 deri në 28 °C, gjë që do ta vështirësojë rikuperimin e trupit nga nxehtësia e ditës. Netë të tilla tropikale rrisin ndjeshëm rrezikun e stresit nga nxehtësia, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike”, shkruan Severe-Weather.
Vendet e Ballkanit dhe Mesdheut nën vëzhgim të veçantë
Vëmendje e veçantë i kushtohet vendeve të Ballkanit dhe Mesdheut, ku masa më e ngrohtë e ajrit pritet të mbërrijë gjatë ditëve të para të gushtit. Temperaturat e larta, moti i thatë dhe mungesa e reshjeve mund të rrisin më tej rrezikun e zjarreve, veçanërisht në zonat e prekura tashmë nga thatësira.
Ekspertët paralajmërojnë se kombinimi i nxehtësisë ekstreme, tokës së thatë dhe erërave të forta krijon kushte shumë të pafavorshme për përhapjen e shpejtë të zjarreve. Rreziku nuk kufizohet vetëm në Evropën Jugore, por mund të përhapet edhe në Ballkanin Perëndimor.
Rrezik për shëndetin dhe infrastrukturën
Temperaturat e larta të zgjatura përbëjnë një rrezik të veçantë për të moshuarit, të sëmurët kronikë, fëmijët dhe këdo që punon jashtë. Qytetarëve u këshillohet të shmangin rrezet e diellit direkte gjatë pjesës më të nxehtë të ditës, të pinë shumë lëngje dhe të jenë të kujdesshëm kur janë jashtë.
Evropa tashmë po përballet me pasojat e kushteve ekstreme të motit, duke përfshirë zjarre të mëdha në disa zona, të cilat përkeqësohen më tej nga temperaturat e larta dhe kushtet e thata.
Vala e paralajmëruar e nxehtësisë mund të jetë një nga më seriozet këtë verë, dhe meteorologët vazhdojnë të monitorojnë zhvillimin e situatës dhe ndryshimet e mundshme në parashikime. /tesheshi