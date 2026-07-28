Kurti takon gjeneralin amerikan, Wikoff, diskutohet situata e sigurisë dhe bashkëpunimi i Kosovës me NATO-n

Gjenerali amerikan George Wikoff po qëndron në Kosovë. Ai sot është takuar në qeveri me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Albin Kurti, me të cilin kanë diskutuar për situatën e sigurisë dhe për bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n.
Në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe komandanti i KFOR-it, Ozkan Ulutas.
“Ne jemi mirënjohës për përkushtimin e NATO-s për mjedis të qetë e të sigurt për të gjithë qytetarët dhe të gjitha komunitetet, si dhe për kontributin e vazhdueshëm për paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjatë në republikën tonë dhe mbarë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Me admiralin Wikoff biseduam për situatën e sigurisë dhe bashkëpunimin ndërmjet institucioneve tona dhe NATO-s”, ka shkruar Kurti.