Delegacioni i Hamasit shkon në Egjipt për bisedimet mbi fazën e dytë të marrëveshjes për armëpushimin në Gaza

Hamasi njoftoi se delegacioni i tij negociues do të shkojë në Egjipt për të vazhduar bisedimet mbi zbatimin e fazës së dytë të marrëveshjes për armëpushimin në Gaza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, grupi tha se delegacioni i tij do të takohet me zyrtarë egjiptianë dhe ndërmjetësues nga Egjipti, Katari dhe Turqia, si dhe me fraksione dhe forca palestineze.
Hamasi tha se bisedimet synojnë konsolidimin e armëpushimit dhe sigurimin e zbatimit të angazhimeve të rëna dakord në qytetin egjiptian të Detit të Kuq, Sharm el-Sheikh, veçanërisht atyre që lidhen me kushtet humanitare në Gaza dhe kalimin në fazën e dytë të planit të presidentit amerikan Donald Trump.
Izraeli nisi gjenocidin e tij në Gaza më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së, duke vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë dhe duke plagosur mbi 174 mijë të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Pavarësisht marrëveshjes për armëpushim që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme, duke vrarë 1.207 palestinezë dhe duke plagosur 3.914 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Izraeli vazhdon të shkelë marrëveshjen duke kufizuar hyrjen e ushqimeve, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve për strehim dhe shtëpive të parafabrikuara në Gaza, ku rreth 2,4 milionë palestinezë, përfshirë 1,5 milion persona të zhvendosur, jetojnë në kushte katastrofike.
Ndërsa Hamasi thotë se ka përmbushur angazhimet e fazës së parë duke liruar pengjet izraelitë, Izraeli ka dështuar të përmbushë detyrimet e tij përmes vazhdimit të bombardimeve dhe kufizimeve ndaj ndihmave humanitare.
Faza e dytë përfshin një tërheqje më të gjerë të ushtrisë izraelite nga Gaza dhe fillimin e rindërtimit në këmbim të nisjes së çarmatimit të fraksioneve palestineze. Këto kushte ende nuk janë zbatuar, ndërsa Izraeli këmbëngul se çarmatimi duhet të vijë i pari.