Turqia ka dërguar ndihma humanitare në 85 vende

Turqia deri më tani ka shpërndarë ndihma në 85 vende dhe komunitete në pesë kontinente përmes aktiviteteve të ndihmës humanitare ndërkombëtare të koordinuara nga Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) që vepron nën ombrellën e Ministrisë së Brendshme, transmeton Anadolu.
AFAD-i vazhdon të kryejë operacione kërkim-shpëtimi dhe aktivitete të ndihmës humanitare jo vetëm brenda Turqisë, por edhe në rajone të ndryshme të botës si pjesë e përpjekjeve të saj të diplomacisë për fatkeqësitë.
Nën koordinimin e AFAD-it, Turqia u ka ofruar vendeve dhe komuniteteve në pesë kontinente ushqim, strehim, furnizime të kujdesit shëndetësor dhe materiale jetese thelbësore si dhe ndihmë financiare, mbështetje logjistike dhe pajisje kërkimi-shpëtimi.
Sipas informacionit të përpiluar nga Anadolu, një nga operacionet më të mëdha ndërkombëtare të ndihmës humanitare të Turqisë u krye për Gazën. Një total prej 109.332 tonë furnizime me ndihma humanitare u dërguan në rajonin e prekur nga sulmet izraelite nën koordinimin e AFAD-it duke përdorur 14 avionë dhe 21 anije.
Si pjesë e ndihmës u dhuruan gjithsej 7.5 milionë dollarë, përfshirë 7 milionë dollarë nga AFAD-i dhe 500 mijë dollarë nga Gjysmëhëna e Kuqe Turke. Si pjesë e përpjekjeve të ndihmës humanitare për Afganistanin, 11.739 tonë furnizime me ndihma u dërguan përmes 25 udhëtimeve me “Trenin e Mirësisë”.
Sudani mori 10.206 tonë ndihma humanitare dhe 30 mijë tenda të transportuara nga gjashtë anije. Turqia dërgoi gjithashtu 9.079 tonë me ndihma humanitare në Pakistan, 3.000 tonë në Somali dhe 730 tonë në Liban. Bangladeshi mori 64.992 pako ndihme humanitare ndërsa Bosnjë e Hercegovinës iu siguruan 60 shtëpi me kontejnerë, së bashku me karburant, furnizime higjienike, gjeneratorë dhe materiale jetese thelbësore.
Deri më tani, 13.938 kamionë me ndihma humanitare janë dërguar në Siri. Zambia mori ndihma me vlerë 25 mijë dollarë dhe 600 pako ushqimore ndërsa ndihma me vlerë 54.070 dollarë iu dha Republikës Demokratike të Kongos dhe 60 mijë dollarë për Burundin.
Një nga operacionet më të fundit të ndihmës humanitare ndërkombëtare të Turqisë u krye për Venezuelën. Pas dy tërmeteve me magnitudë 7.2 dhe 7.5 ballë në qershor, furnizimet me ndihma humanitare u dërguan në rajon me dy avionë mallrash ushtarake nën koordinimin e AFAD-it, me udhëzimet e presidentit Recep Tayyip Erdogan.
Ngarkesa përfshinte 275 tenda të furnizuara nga AFAD-i dhe shtatë tonë furnizime mjekësore të ofruara nga Ministria e Shëndetësisë. Një total prej 30 tonë materialesh me ndihma humanitare u dërguan në Venezuelë.
Pas përmbytjeve në Spanjë, Turqia siguroi gjithashtu 250 kontejnerë mbetjesh plastike, secila me një kapacitet prej 1.100 litrash (290.6 gallonë) dhe dy automjete për pastrimin e rrugëve.