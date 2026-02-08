Ditë të errëta për një media me famë botërore

Ç’po ndodh në Post dhe pse pronari Jeff Bezos është nën kritika?
Pasi Washington Post filloi të pushonte nga puna qindra gazetarë të mërkurën, të shtunën u njoftua se Will Lewis, botues dhe drejtor ekzekutiv i Washington Post, kishte dhënë dorëheqjen.
Në një mesazh të shkurtër për punonjësit, i cili u citua nga CNN, ndër të tjera, Lewis tregoi se ishin marrë vendime të vështira për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të gazetës. Jeff D’Onofrio, drejtori aktual financiar i kompanisë, do të marrë përkohësisht detyrat e tij.
Të mërkurën, u zbulua se gazeta gati 150-vjeçare po zbaton masa drastike për uljen e kostove për shkak të humbjeve financiare. Sipas raportimeve të medias, rreth një e treta e stafit do të pushohet nga puna, përfshirë 300 deri në 800 gazetarë.
Departamentet e prekura përfshijnë departamentin e sportit, departamentin e letërsisë dhe departamentin e punëve të jashtme.
Të gjithë gazetarët përgjegjës për Lindjen e Mesme dhe korrespondenti i Ukrainës do të pushohen nga puna. Në përgjithësi, raportimi ndërkombëtar do të reduktohet, dhe gazetarët dhe redaktorët në Lindjen e Mesme, Indi dhe Australi do të pushohen nga puna, raportoi The New York Times.
Guild-i i Gazetarëve të Washington Post raportoi se pushimet nga puna do të dobësojnë besueshmërinë dhe misionin e gazetës.
“Vetëm në tre vitet e fundit, Post ka pushuar nga puna rreth 400 persona. Pushimet e vazhdueshme vetëm sa mund ta dobësojnë gazetën”, tha ajo, duke shtuar se sindikata kundërshton fuqimisht shkurtimet e mëtejshme të stafit.
“Nëse pronari aktual i gazetës, themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, nuk është më i gatshëm të investojë në misionin që e ka përcaktuar gazetën për breza dhe t’u shërbejë milionave që varen nga gazetaria e Post, atëherë Post meriton një pronar që do ta bëjë këtë”, tha ish-redaktori ekzekutiv Marty Baron, i cili i quajti shkurtimet e stafit një nga “ditët më të errëta” në historinë e gazetës, duke paralajmëruar se shkurtimet do të zvogëlojnë ndjeshëm ambiciet gazetareske të Washington Post.
Washington Post është në pronësi të multimiliarderit Jeff Bezos që nga viti 2013. Kritikat për rolin e tij në gazetë janë rishfaqur së fundmi.
Epoka e artë e WP ishte në fillim të viteve 1970 kur gazetarët Carl Bernstein dhe Bob Woodward zbuluan skandalin Watergate, i cili çoi në dorëheqjen e Presidentit të SHBA-së Richard Nixon. /tesheshi