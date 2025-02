DnV: Në prag të javës së fundit, dinamikë e shtuar e fushatës në terren dhe në rrjete sociale

Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në Veprim, ka mbajtur konferencën e tretë për media gjatë së cilës ka shpalosur të dhënat për mbarëvajtjen e tri javëve të fushatës zgjedhore, mbulimin medial, gjuhën e urrejtjes dhe shpenzimet në rrjetet sociale.

Sipas DnV-së, në javën e tretë fushata zgjedhore ka qenë e qetë, me përjashtim të incidentit në Skenderaj.

Demokracia në Veprim, këtë rast e ka quajtur sulm ndaj lirisë së shprehjes së lirë.

“Edhe në javën e tretë, fushata zgjedhore është zhvilluar në një atmosferë kryesisht të qetë, me përjashtim të një incidenti në Skenderaj me 27 janar, ku disa qytetarë janë mbledhur në qendër të qytetit dhe kanë protestuar kundër tubimit të LVV-së duke hedhur mjete piroteknike në lokacionin ku po mbahej tubimi i kësaj partie si dhe është ndërprerë edhe energjia elektrike. Ky akt ishte një sulm ndaj lirisë së grumbullimit dhe shprehjes së lirë, duke krijuar një atmosferë tensioni dhe pasigurie që bie në kundërshtim të plotë me parimet themelore të demokracisë”, thuhet në komunikatë.

Tutje, DnV ka thënë se edhe gjatë javës së tretë ka vazhduar përdorimi i gjuhës nxitëse dhe të urrejtjes nga partitë politike, ku është shtuar edhe numri i vendimeve dhe i gjobave të PZAP-së.

Kurse, sipas kësaj organizate intensiteti i fushatës është shtuar nga dita në ditë dhe me takime të formateve të ndryshme.