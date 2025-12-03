Dogana parandalon mall të padeklaruar në Vërmicë

Dogana e Kosovës ka parandaluar mallra të padeklaruara të llojit tekstil në pikën kufitare në Vërmicë.
Sipas njoftimit të Doganës, këto mallra të padeklaruar shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale.
“Gjatë kontrollit rutinë në pikëkalimin kufitar në Vërmicë, zyrtarët doganorë kanë ndaluar një automjet për kontroll të detajuar në vijë të dytë. Gjatë kontrollit, në bagazh janë zbuluar mallra të padeklaruara të llojit tekstil, për të cilat dyshohet se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale. Pas konfirmimit, mallrat janë ndaluar deri në përfundimin e procedurave përkatëse ligjore, ndërsa ndaj palës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Dogana e Kosovës vazhdon angazhimin e saj për të parandaluar hyrjen e produkteve që cenojnë pronësinë intelektuale, me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe tregut të ligjshëm”, thuhet në njoftimin e Doganës.