Kurti: Kosova ka institucione stabile, do të punojmë bashkë për suksesin e ish-krerëve të UÇK-së në apel

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas zgjedhjes së Justina Shiroka-Pulës si presidente e vendit, si dhe pas votimit të ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Kurti u shpreh se tashmë Kosova ka institucione stabile.
“Republika ka presidente të re, profesoreshën Justina Shiroka-Pula, Kosova ka institucione stabile.Kemi edhe ligjin me ndryshime për Dhomat dhe Prokurorinë e Specializuar në Hagë dhe do të punojmë bashkë për suksesin e ish-krerëve të UÇK-së në apel.Falënderoj deputetët pjesëmarrës në votim, sikurse edhe kryetarin Hamza që pranoi propozimin. Shumë mund e përpjekje, për kompromisin në fund. Për Republikën e Kosovës!Urime presidentes së re dhe të gjithë qytetarëve!”, u shpreh Kurti.