Dokumentet sugjerojnë se Epstein ruante kompjuterë në depo sekrete në SHBA

Dokumente të shqyrtuara nga e përditshmja britanike The Telegraph sugjerojnë se i dënuari amerikan për krime seksuale, Jeffrey Epstein, kishte ruajtur kompjuterë dhe materiale të tjera në njësi magazinimi të marra me qira nëpër SHBA, në një përpjekje të dukshme për t’i mbajtur larg hetuesve, transmeton Anadolu.
Sipas gazetës, Epstein kishte paguar detektivë privatë për të larguar pajisje nga shtëpia e tij në Florida pasi ishte paralajmëruar për një kontroll të mundshëm policor në mesin e viteve 2000. Dokumentet tregojnë se kompjuterët u zhvendosën në disa hapësira magazinimi.
Raporti thotë se Epstein kishte marrë me qira gjashtë njësi magazinimi në SHBA. Faturat e kartave të kreditit, të cituara nga gazeta, tregojnë pagesa të rregullta për të paktën një njësi nga viti 2003 deri në vitin 2019, viti i vdekjes së tij. Disa nga sendet e ruajtura përfshinin, sipas raportimit, kompjuterë nga Little Saint James, ishulli i tij privat në Ishujt e Virgjër të SHBA-së.
Urdhrat e kontrollit të shqyrtuar nga gazeta sugjerojnë se autoritetet amerikane nuk i kontrolluan njësitë e magazinimit. Byroja Federale e Hetimeve (FBI) refuzoi të deklarojë nëse këto ambiente ishin kontrolluar ndonjëherë.
Epstein, i cili zotëronte disa prona të mëdha në SHBA dhe Francë, u arrestua në vitin 2019 nën akuza federale për trafikim seksual.
Fotografitë e realizuara gjatë kontrolleve në pronat e tij treguan hapësira të mëdha magazinimi dhe bodrume bosh, duke ngritur pyetje se përse ishin përdorur ambiente të jashtme magazinimi.
Në dhjetor të vitit të kaluar, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së publikoi mijëra dosje që lidhen me Epstein.
Megjithëse prej kohësh dyshohej se Epstein mbante materiale potencialisht komprometuese për bashkëpunëtorët e tij, relativisht pak fotografi apo video janë bërë publike. Autoritetet amerikane kanë mohuar vazhdimisht pretendimet se po fshehin prova për të mbrojtur individë të fuqishëm.
The Telegraph raportoi gjithashtu se hetues privatë ishin paguar me dhjetëra mijëra dollarë për të hyrë në një njësi magazinimi në New York në emër të Epstein.
Veçmas, stafi kishte diskutuar zhvendosjen e kompjuterëve dhe CD-ve nga ishulli i tij privat drejt ambienteve të fshehta. Disa nga materialet e ruajtura mund të datojnë para vitit 2009, pikënisja e email-eve të publikuara nga qeveria amerikane.
Gazeta tha se kishte kontaktuar detektivët privatë të mëparshëm të Epstein në Florida, të cilët refuzuan të komentojnë, duke përmendur konfidencialitetin e klientit. Edhe FBI refuzoi të komentojë mbi ekzistencën ose statusin e ndonjë njësie magazinimi.