Dorëhiqet kryeministrja ukrainase pasi Zelensky njoftoi riorganizim të qeverisë

Kryeministrja e Ukrainës, Yulia Svyrydenko, ka dhënë dorëheqjen të dielën, ndërsa presidenti Volodymyr Zelensky ka njoftuar ndryshime të reja në qeveri.
Në një deklaratë në rrjetet sociale, Svyrydenko ka thënë se ishte “krenare që pati nderin të drejtonte qeverinë gjatë një prej periudhave më të vështira në historinë moderne të Ukrainës”.
Ajo ka shtuar se kishte diskutuar me Zelenskyn për “hapat e ardhshëm”, por nuk ka dhënë detaje të mëtejshme.
“Unë mbetem e gatshme t’i shërbej shtetit ukrainas dhe të përmbush çdo detyrë që synon forcimin e pozitës së Ukrainës, mbrojtjen e interesave tona kombëtare dhe afrimin e një paqeje të drejtë”, është shprehur ajo.
Svyrydenko, ish-ministre e Ekonomisë e Ukrainës, është emëruar kryeministre në korrik të vitit 2025, në moshën 39-vjeçare, pasi kishte luajtur rol kyç në sigurimin e një marrëveshjeje për mineralet mes Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara, e cila u konsiderua si një mënyrë e rëndësishme për të lidhur interesat amerikane me sigurinë e Ukrainës.
Zelensky ka njoftuar dorëheqjen e saj në një postim, duke thënë se Ukraina po “ndryshon strategjinë e saj politike”.
Ai ka thënë gjithashtu se i kishte ofruar Svyrydenkos mundësinë për të drejtuar “një fushë të re dhe të rëndësishme” në marrëdhëniet e Ukrainës me një partner kyç ndërkombëtar.
“Çdo fushë prioritare e politikës së jashtme do t’i besohet një personi me përvojë të konsiderueshme, i aftë të zbatojë atë për të cilën biem dakord në nivelin e udhëheqësve dhe atë që pret populli ukrainas”, ka thënë Zelensky, duke përshkruar riorganizimin e afërt. Ai ka shtuar gjithashtu se do të ketë ndryshime edhe në nivelet më të larta të agjencive ukrainase të zbatimit të ligjit.
Ky ristrukturim, të cilin Zelensky ende nuk e ka shpjeguar në detaje, do të jetë riorganizimi i katërt i madh i qeverisë së tij që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Ndërkohë, sulmet mes Ukrainës dhe Rusisë vazhdojnë. Një sulm ukrainas në jugperëndim të Rusisë ka lënë të vrarë një person dhe të plagosur tre të tjerë, kanë njoftuar të dielën zyrtarët lokalë, ndërsa forcat e Kievit vazhduan bombardimet ndaj objekteve të naftës në Rusi.
Mediat ruse kanë raportuar se objektivi i sulmit ishte Rafineria e Naftës në Syzran, ndërsa shumë prej tyre publikuan pamje që dukeshin se tregonin re të dendura tymi të zi mbi kompleksin. Rafineria, në pronësi të gjigantit rus të naftës dhe gazit Rosneft, ndodhet rreth 800 kilometra në lindje të kufirit me Ukrainën dhe ka qenë disa herë objektiv i sulmeve të forcave ukrainase.
Moska është kundërpërgjigjur duke intensifikuar bombardimet ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, duke nxjerrë në pah cenueshmërinë e Ukrainës ndaj sulmeve me raketa balistike.