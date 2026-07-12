Islamizimi në Ballkan midis detyrimit, shpërblimit e vullnetit

Akademiku bullgar, Anton Minkov, shkruan se shpjegimi i islamizimit përmes dhunës ose presionit institucional nuk mbështetet në mënyrë të mjaftueshme nga burimet historike. Në analizën e tij në librin e tij “Konvertimi në Islam në Ballkan: Peticionet kisve bahası dhe jeta shoqërore osmane (1670–1730)”, botoi: “Dituria Islame”, Prishtinë, 2025, f. 332, argumenton se peticionet kisve bahası nuk ofrojnë dëshmi për një politikë sistematike të konvertimit të detyruar, por pasqyrojnë një proces më kompleks, të ndërlidhur me faktorë socialë, ekonomikë dhe kulturorë. Dokumentet tregojnë individë që paraqiten vetë para autoriteteve osmane dhe kërkojnë njohjen zyrtare të statusit të tyre të ri fetar
Zhvillimet politike të tri dekadave të fundit kanë rikthyer në qendër të vëmendjes komunitetet e mëdha myslimane të Ballkanit, të cilat për një kohë të gjatë mbetën relativisht pak të studiuara në historiografinë perëndimore. Sot, historia, identiteti dhe pozita e tyre shoqërore e politike trajtohen nga këndvështrime të ndryshme në një numër gjithnjë e më të madh studimesh. Megjithatë, origjina e këtyre komuniteteve dhe proceset e ndërlidhura të dëbimit, migrimit dhe konvertimit në Islam vazhdojnë të mbeten kryesisht objekt hulumtimi i studiuesve të historisë osmane në vendet pasardhëse të Perandorisë Osmane.
Në këtë kontekst, qëllimi i akademikut bullgar, Anton Minkov, është të analizojë procesin e konvertimit në Islam në Ballkan, veçanërisht nga këndvështrimi i vetë të konvertuarve, siç pasqyrohet në peticionet e hartuara prej tyre, që njiheshin me emrin kisve bahası. Një nga veçoritë metodologjike më të rëndësishme të studimit është mbështetja në peticionet kisve bahası si burim parësor për analizimin e konvertimeve në Islam. Këto dokumente i mundësojnë autorit ta shqyrtojë procesin nga perspektiva e vetë të konvertuarve dhe jo vetëm përmes interpretimeve të mëvonshme historiografike. Duke u mbështetur në këtë dokumentacion arkivor, Minkovi synon të kapërcejë qasjet tradicionale që e kanë shpjeguar islamizimin kryesisht si rezultat të dhunës ose presionit shtetëror dhe argumenton se konvertimi duhet kuptuar si një proces kompleks, i ndikuar nga faktorë ekonomikë, juridikë, shoqërorë dhe fetarë. Sipas redaktorëve të botimit në gjuhën shqipe, Ramadan Shkodrës dhe Sadik Mehmetit, pikërisht përdorimi i peticioneve kisve bahası përbën kontributin kryesor të veprës, pasi i mundëson autorit të ofrojë një analizë të mbështetur në burime të dorës së parë dhe të kapërcejë interpretimet ideologjike që kanë dominuar një pjesë të historiografisë së shekullit XX.
Përhapja e Islamit në formë S-je
Në tre kapitujt e parë autori përmbledh modelin hipotetik të konvertimit në Islam të propozuar nga Richard Bulliet për periudhën klasike dhe e krahason atë me realitetin ballkanik, siç del nga studimet e historianëve vendës. Sipas këtij modeli, konvertimi në Islam nuk duhet kuptuar vetëm si ndryshim individual i besimit, por si proces gradual integrimi në një komunitet të ri shoqëror dhe kulturor. Bulliet argumenton se përhapja e Islamit ndiqte një ritëm të ngjashëm me lakoren në formë S, ku ndërveprimi gjithnjë e më i madh ndërmjet myslimanëve dhe jomyslimanëve krijonte kushte për zgjerimin progresiv të konvertimeve. Duke u mbështetur në krahasimet që Bulliet bën me Iranin, Irakun, Sirinë, Egjiptin dhe Spanjën islame, Minkovi thekson se ritmi i konvertimit ndryshonte nga një rajon në tjetrin, por në përgjithësi ishte rezultat i ndërveprimit afatgjatë ndërmjet komuniteteve fetare dhe jo i një faktori të vetëm ekonomik ose politik. Në këtë kuptim, autori arrin në përfundimin se konvertimi në Islam në Ballkan u zhvillua ngadalë gjatë shekullit XV, mori hov në shekullin XVI, u përshpejtua në shekullin XVII, duke u përhapur edhe në zonat rurale dhe më pas hyri në një fazë ngadalësimi. Edhe pse Minkovi mbështetet bindshëm në modelin e Richard Bullietit, aplikimi i tij në Ballkan mbetet pjesërisht problematik për shkak të dallimeve të konsiderueshme rajonale ndërmjet Kosovës, Bosnjës, Shqipërisë dhe Rodopeve. Ndonëse modeli ofron një kornizë të dobishme teorike për shpjegimin e ritmit dhe dinamikës së konvertimit, ai nuk arrin gjithmonë të pasqyrojë kompleksitetin e proceseve lokale të islamizimit. Për këtë arsye, përfundimet e përgjithshme mbi ritmin e konvertimit duhet të trajtohen me kujdes, duke marrë parasysh veçoritë historike, shoqërore dhe demografike të rajoneve të ndryshme të Ballkanit.
Kundërshtimi i tezës së konvertimit për interes taksash
Duke u mbështetur në studimin e D. C. Dennettit, Minkovi kundërshton tezën se konvertimi në islam mund të shpjegohet kryesisht me dëshirën për t’iu shmangur taksës për kokë (xhizjes), duke argumentuar se faktorët socialë, juridikë dhe statusorë kishin shpesh ndikim më të madh sesa motivet fiskale (f. 35-38). Në analizën e tij, Minkovi përpiqet të kapërcejë interpretimet reduksioniste të islamizimit. Ai argumenton se konvertimi nuk mund të shpjegohet vetëm me përjashtimin nga taksa për kokë apo me presionin shtetëror, por duhet parë si rezultat i një kombinimi faktorësh ekonomikë, juridikë, socialë, kulturorë dhe politikë. Kjo qasje e afron studimin me prirjet më të reja të historiografisë osmane, të cilat e trajtojnë konvertimin në Islam si proces historik shumëdimensional.
Në kapitullin e tretë, Minkovi i ndan faktorët e konvertimit në tri kategori kryesore: ekonomikë, psikologjiko-shoqërorë dhe fetaro-kulturorë. Megjithatë, ai kundërshton interpretimet që e reduktojnë islamizimin vetëm në shmangien e xhizjes apo të barrëve të tjera fiskale. Sipas tij, përfitimet ekonomike mund të kenë ndikuar në raste të veçanta, por nuk mjaftojnë për të shpjeguar procesin e gjerë të islamizimit në Ballkan. Një rol po aq të rëndësishëm luajtën faktorët shoqërorë dhe statusorë. Në fazat e hershme, konvertimi preku veçanërisht elitat ushtarake dhe aristokracinë lokale, ndërsa më vonë u përhap edhe në shtresat e tjera të popullsisë që synonin integrimin në strukturat administrative, ushtarake dhe ekonomike të Perandorisë Osmane. Në këtë kuadër, Minkovi i kushton vëmendje të veçantë institucionit të devshirmes, të cilin nuk e sheh si shpjegim të mjaftueshëm për islamizimin, por si një mekanizëm të rëndësishëm mobiliteti social. Prestigji i jeniçerëve dhe mundësitë e avancimit në administratën osmane bënë që në periudha të caktuara pjesëmarrja në këtë institucion të perceptohej si mundësi për ngritje shoqërore dhe jo vetëm si detyrim.
Në kapitullin e katërt, Minkovi e mbështet analizën e tij në peticionet osmane të njohura si kisve bahası, të cilat i konsideron ndër burimet më të rëndësishme për studimin e konvertimit në Islam. Sipas autorit, këto dokumente kanë vlerë të veçantë, sepse regjistrojnë drejtpërdrejt identitetin, motivet dhe rrethanat e të konvertuarve, duke ofruar një perspektivë që mungon në regjistrat fiskalë dhe burime të tjera administrative. Në interpretimin e Minkovit, peticionet mbështesin tezën se konvertimi ishte kryesisht një proces integrimi shoqëror dhe institucional, e jo rezultat i një politike sistematike të detyrimit fetar. Në të njëjtën kohë, ato mundësojnë rindërtimin e profilit social të të konvertuarve dhe analizën e faktorëve që shoqëruan kalimin në Islam. Megjithëse autori e paraqet përdorimin e peticioneve kisve bahası si një risi të rëndësishme metodologjike, disa prej përfundimeve të tij mbi mobilitetin social dhe karakterin vullnetar të konvertimit janë paralajmëruar më herët në historiografinë bullgare dhe ndërkombëtare.
Sipas Minkovit, shpjegimi i islamizimit përmes dhunës ose presionit institucional nuk mbështeten në mënyrë të mjaftueshme nga burimet historike. Në analizën e tij në këtë kapitull, Minkov argumenton se peticionet kisve bahası nuk ofrojnë dëshmi për një politikë sistematike të konvertimit të detyruar, por pasqyrojnë një proces më kompleks, të ndërlidhur me faktorë socialë, ekonomikë dhe kulturorë. Dokumentet tregojnë individë që paraqiten vetë para autoriteteve osmane dhe kërkojnë njohjen zyrtare të statusit të tyre të ri fetar. Sipas tij, peticionet pasqyrojnë më tepër një proces aktiv dhe vullnetar sesa një akt të imponuar nga shteti osman. Një veçori tjetër e rëndësishme e peticioneve kisve bahası është pasuria e informacionit social që ato përmbajnë.
Vijon në numrin e ardhshëm të Shtojcës për kulturë /Koha.net
Nga: Sylë Ukshini