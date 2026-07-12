Dita Botërore e Popullsisë 2026… Njerëzit nuk janë thjesht numra

Më 11 korrik, mbarë bota përgatitet të shënojë Ditën Botërore të Popullsisë. Kjo ditë nuk është thjesht një datë e shënuar në kalendarin e Kombeve të Bashkuara, por një kambanë alarmi që bie çdo vit dhe një moment reflektimi të përbashkët për mbarë njerëzimin. Ne jetojmë në një planet ku fatet janë të ndërthurura dhe sfidat të ndërlidhura; ku çështjet e popullsisë nuk janë më ekskluzivitet i një shteti të caktuar, i një race apo i një feje të veçantë, por një pasqyrë që reflekton realitetin tonë të përbashkët.
Rritja e popullsisë, shpërndarja e saj dhe ndryshimi i modeleve demografike lidhen ngushtë me aftësinë e planetit tonë për të vazhduar të mbështesë jetën, si edhe me cilësinë e jetës që gëzojmë. Në vitin 2026, një vit në të cilin ndryshimet klimatike, ekonomike dhe teknologjike po përshpejtohen me ritme të paprecedenta, bëhet më e domosdoshme se kurrë të kuptohet marrëdhënia komplekse ndërmjet njeriut, hapësirës dhe burimeve, si dhe mënyra se si mund të garantojmë një jetë dinjitoze dhe të drejtë për çdo individ që lind në këtë tokë, pavarësisht identitetit apo përkatësisë së tij.
Çfarë është Dita Botërore e Popullsisë?
Dita Botërore e Popullsisë është një ditë ndërkombëtare e shpallur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1989, me synimin për të përqendruar vëmendjen e opinionit botëror te rëndësia e çështjeve të popullsisë dhe dimensioneve të tyre zhvillimore.
Origjina e kësaj dite lidhet me interesimin e madh ndërkombëtar që ngjalli arritja e numrit të popullsisë së botës në pesë miliardë banorë më 11 korrik 1987, ditë e njohur si “Dita e Pesë Miliardëve”.
Me Rezolutën nr. 45/216, të miratuar në dhjetor të vitit 1990, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara vendosi që kjo ditë të kremtohej çdo vit, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për çështjet e popullsisë dhe lidhjen e tyre të ngushtë me mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Për herë të parë, kjo ditë ndërkombëtare u shënua më 11 korrik 1990 në më shumë se 90 vende. Që prej asaj kohe, zyrat kombëtare të Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA), në bashkëpunim me organizata dhe institucione të tjera, si edhe në partneritet me qeveritë dhe organizatat e shoqërisë civile, kanë bashkërenduar përpjekjet për të vënë në qendër të vëmendjes çështje jetike që prekin vetë thelbin e ekzistencës njerëzore.
Fakte dhe prirje të rritjes së popullsisë në vitin 2026
Bota po përjeton transformime demografike rrënjësore, të papara më parë në historinë e njerëzimit. U deshën qindra mijëra vjet që popullsia e botës të arrinte në një miliard banorë, por ajo u shtua shtatëfish brenda rreth dyqind vjetësh.
Në vitin 1987, popullsia e botës arriti në 5 miliardë banorë.
Në vitin 2011, ajo arriti në 7 miliardë, ndërsa në vitin 2021 u rrit në rreth 7.9 miliardë.
Tani, në vitin 2026, bota po i afrohet me shpejtësi kufirit të 8.5 miliardë banorëve. Sipas projeksioneve me skenarin e mesëm, pritet që popullsia të arrijë në 9.7 miliardë në vitin 2050, ndërsa në 10.9 miliardë në vitin 2100.
Çdo vit, popullsisë së botës i shtohen afërsisht 83 milionë njerëz, megjithëse normat globale të lindshmërisë janë në rënie graduale.
Çështjet e popullsisë… sfida që tejkalojnë kufijtë dhe identitetet
Problemet me të cilat përballet sot popullsia e botës janë çështje ekzistenciale që nuk njohin kufij gjeografikë, dallime gjinore, racore apo fetare. Sfidat demografike ndërthuren drejtpërdrejt me të drejtat e njeriut dhe qëndrueshmërinë mjedisore.
Shëndeti riprodhues dhe të drejtat e grave
Sigurimi i qasjes në shërbimet e shëndetit riprodhues vazhdon të jetë një sfidë madhore. Të dhënat tregojnë se rreth 18% e njerëzve hasin vështirësi në sigurimin e mjeteve kontraceptive ose në përfitimin e shërbimeve të fertilitetit.
Fuqizimi i gruas dhe garantimi i së drejtës së saj për të marrë vendime mbi riprodhimin në mënyrë të lirë dhe të sigurt përbëjnë gurin e themelit për arritjen e barazisë gjinore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm.
Ndryshimet klimatike dhe degradimi i mjedisit
Shqetësimet mjedisore ndikojnë drejtpërdrejt në vendimet e njerëzve. Rreth një në pesë persona ka deklaruar se frika nga ndryshimet klimatike dhe degradimi i mjedisit i ka shtyrë të kenë më pak fëmijë. Presioni demografik, i shoqëruar me modele të paqëndrueshme të konsumit, po shteron burimet natyrore, duke kërcënuar sigurinë ushqimore dhe atë ujore për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm.
Presionet ekonomike dhe kostoja e jetesës
Faktorët ekonomikë përbëjnë një pengesë kryesore në krijimin e familjes. 39% e të anketuarve kanë pohuar se vështirësitë financiare, kostoja e strehimit, shpenzimet për kujdesin ndaj fëmijëve dhe pasiguria në punësim ua kanë kufizuar mundësinë për të pasur numrin e fëmijëve që dëshirojnë. Gjithashtu, rreth 20% e të rriturve në moshë riprodhuese mendojnë se, për shkak të këtyre presioneve, nuk do të arrijnë të realizojnë aspiratat e tyre për të pasur fëmijë.
Urbanizimi i shpejtë dhe migrimi
Bota po përjeton nivele të larta të urbanizimit. Parashikohet që deri në vitin 2050, rreth 66% e popullsisë botërore të jetojë në qytete. Ky transformim ushtron presion të madh mbi infrastrukturën, strehimin, sistemet e kanalizimeve dhe shërbimet shëndetësore.
Njëkohësisht, përshpejtimi i migrimit – qoftë si pasojë e konflikteve, e ndryshimeve klimatike apo e kërkimit të mundësive ekonomike – po riformëson hartën demografike të botës dhe po krijon sfida sociale si për vendet e origjinës, ashtu edhe për vendet pritëse.
Plakja e popullsisë përballë “rinisë demografike”
Ndërsa disa vende të zhvilluara po përballen me plakjen e popullsisë, e cila rrezikon qëndrueshmërinë e sistemeve të mbrojtjes sociale dhe të tregut të punës, shumë vende në zhvillim karakterizohen nga një popullsi me moshë të re, e cila kërkon investime të mëdha në arsim dhe në krijimin e vendeve të punës.
Ndërkohë, mosha mesatare e lindjes së fëmijës së parë në nivel botëror është rritur në 28 vjeç, duke pasqyruar ndryshime të thella shoqërore dhe ekonomike.
Nëntë standardet për garantimin e së drejtës njerëzore në planifikimin familjar
Trajtimi i çështjeve të popullsisë nuk nënkupton “kontrollimin” e njerëzve, por “fuqizimin” e tyre. Në këtë kuadër, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) ka përcaktuar nëntë standarde themelore për garantimin e të drejtave riprodhuese:
1 – Shmangia e diskriminimit: Askush nuk duhet të privohet nga shërbimet dhe informacioni për planifikimin familjar për shkak të racës, aftësisë së kufizuar, statusit martesor, orientimit seksual ose identitetit gjinor.
2 – Disponueshmëria e mallrave dhe shërbimeve: Duhet të garantohet ofrimi i mjeteve kontraceptive dhe i shërbimeve shëndetësore për të gjithë, pa përjashtim.
3 – Lehtësimi i qasjes: Duhet të hiqen pengesat fizike, financiare dhe ligjore që vështirësojnë përfitimin e këtyre shërbimeve.
4 – Pranueshmëria: Shërbimet duhet të ofrohen në mënyrë që të ruajnë dinjitetin njerëzor, të respektojnë etikën profesionale të mjekësisë dhe të marrin parasysh kulturat vendore.
5 – Cilësia: Informacioni mbi planifikimin familjar duhet të jetë shkencërisht i saktë dhe kujdesi shëndetësor të ofrohet sipas standardeve më të larta profesionale.
6 – Vendimmarrja e informuar: Çdo individ ka të drejtë të marrë vendimet e tij në lidhje me riprodhimin në mënyrë plotësisht të lirë, pa presion, detyrim apo mashtrim.
7 – Privatësia dhe besueshmëria: Duhet të ruhet plotësisht konfidencialiteti dhe privatësia e personave që kërkojnë shërbime shëndetësore.
8 – Pjesëmarrja: Individëve duhet t’u garantohet pjesëmarrje aktive në hartimin e politikave dhe vendimeve që ndikojnë në shëndetin dhe jetën e tyre.
9 – Llogaridhënia: Sistemet shëndetësore dhe hartuesit e politikave duhet t’i nënshtrohen llogaridhënies përpara publikut, në mënyrë që të garantohen të drejtat themelore të njeriut.
Popullsia myslimane në botë… dinamika e rritjes dhe e diversitetit
Nuk mund të flitet për demografinë botërore në vitin 2026 pa i kushtuar vëmendje popullsisë myslimane, e cila përbën një nga grupet demografike me rritjen dhe diversitetin më të madh në botë.
Sipas të dhënave bazë të publikuara nga Qendra Kërkimore Pew (Pew Research Center) dhe Rrjeti Alukah, të cilat kanë shërbyer si pikënisje për studimet e mëvonshme demografike, myslimanët përbënin në fillim të dekadës së kaluar rreth 1.6 miliardë banorë, ose afërsisht 23% të popullsisë së botës, duke e bërë Islamin fenë e dytë më të madhe në nivel global.
Ku jetojnë myslimanët?
Shpërndarja gjeografike e myslimanëve karakterizohet nga një larmi e madhe; ata nuk janë të përqendruar vetëm në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Të dhënat tregojnë se më shumë se 60% e myslimanëve jetojnë në rajonin e Azisë dhe Paqësorit.
Në vende si India, Pakistani dhe Bangladeshi, jetojnë komunitete të mëdha myslimane që numërojnë qindra miliona banorë. Ndërkohë, Indonezia është shteti me popullsinë më të madhe myslimane në botë, ku myslimanët përbëjnë një shumicë dërrmuese prej më shumë se 87% të popullsisë së vendit.
Veçoritë demografike të myslimanëve në vitin 2026
Deri në vitin 2026, projeksionet demografike tregojnë se numri i myslimanëve në botë ka tejkaluar kufirin e dy miliardë banorëve (duke përbërë afërsisht 25–27% të popullsisë së botës). Kjo popullsi karakterizohet nga dy veçori kryesore:
1 – Rinia demografike: Bota islame karakterizohet nga një strukturë moshore më e re në krahasim me mesataren globale, ku përqindja e të rinjve dhe fëmijëve është e lartë. Kjo krijon mundësi të mëdha për krijimtari dhe produktivitet, por njëkohësisht u paraqet qeverive sfida të mëdha për sigurimin e arsimit, krijimin e vendeve të punës dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor.
2 – Diversiteti kulturor dhe qytetërimor: Popullsia myslimane nuk është një masë e njëtrajtshme; përkundrazi, ajo përbën një mozaik të pasur etnish, gjuhësh dhe kulturash, që shtrihet nga Afrika Perëndimore deri në Azinë Juglindore. Kjo e bën atë një partner aktiv në dialogun global ndërmjet qytetërimeve dhe në zhvillimin ekonomik.
Njerëzit nuk janë thjesht numra
Dita Botërore e Popullsisë e këtij viti, 2026, na fton ta rishikojmë dhe ta ripërkufizojmë konceptin e “pasurisë”. Njerëzit nuk janë thjesht numra që numërohen, apo barrë që rëndon mbi mjedisin; ata janë mendja që krijon, dora që ndërton dhe shpirti që e zhvillon tokën.
Sfidat demografike – nga ndryshimet klimatike te varfëria, nga migrimi te shëndeti riprodhues – nuk mund të zgjidhen veçse përmes një këndvështrimi tërësor njerëzor, i cili njeh dinjitetin e çdo individi dhe beson se drejtësia në shpërndarjen e burimeve, barazia ndërmjet gjinive dhe garantimi i të drejtave riprodhuese janë rruga e vetme për arritjen e ekuilibrit të synuar.
Në këtë ditë, kujtojmë se e ardhmja e planetit nuk përcaktohet nga politikat detyruese apo nga kontrolli i lindjeve, por nga fuqizimi i njeriut, edukimi i tij dhe garantimi i së drejtës së tij për një jetë dinjitoze.
Të gjithë ne – pavarësisht fesë, etnisë apo ngjyrës sonë – lundrojmë në të njëjtën anije në një oqean me dallgë të fuqishme. Nuk ka shpëtim përveçse përmes solidaritetit, mëshirës dhe planifikimit të qëndrueshëm, i cili merr parasysh të drejtat e brezave të tanishëm dhe atyre të ardhshëm.
Burimi: islamonline.net
Përktheu: Elton Harxhi
By: ardhmëriaonline.com