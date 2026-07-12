E burgosura palestineze denoncon përkeqësimin e trajtimit të grave në burgjet izraelite

Një grua palestineze e burgosur në Izrael ka dëshmuar për rritjen e abuzimeve dhe keqtrajtimit ndaj grave palestineze në burgjet izraelite.
Shahd Muhammad Adi, 23 vjeçe, i ka paraqitur dëshminë e saj avokatit Hasan Abbadi, duke treguar për trajtime të rënda dhe shkelje që, sipas saj, kanë ndodhur që nga arrestimi i saj në fund të muajit mars.
Sipas dëshmisë së saj, rojet izraelite të burgjeve kanë ushtruar presion dhe dhunë ndaj të burgosurave palestineze, përfshirë detyrimin për të hequr hixhabin në temperatura të ulëta, ndërhyrje gjatë kohës së faljes, lidhje të syve, keqtrajtime fizike dhe sulme të tjera.
Adi tha se një nga incidentet më të rënda ndodhi më 13 maj, kur rojet hynë në qelitë e grave gjatë faljes së natës, duke përdorur granata trullosëse dhe qen policie, ndërsa u kërkuan të shtriheshin në tokë nën kërcënimin e armëve.
Ajo pretendoi gjithashtu se gjatë muajve të fundit qentë janë futur vazhdimisht në qelitë e të burgosurave gjatë bastisjeve të natës, duke shkaktuar frikë dhe panik.
Sipas saj, autoritetet e burgjeve kanë kufizuar edhe qasjen e grave në kujdes mjekësor, veshmbathje dhe ushqim të mjaftueshëm.
Adi paralajmëroi se vazhdimi i këtyre masave mund të përkeqësojë gjendjen shëndetësore të të burgosurave dhe të çojë në përhapjen e alergjive dhe sëmundjeve të lëkurës. /mesazhi