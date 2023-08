Drejtori i PK-së diskuton për situatën e sigurisë me komandantin e KFOR-it dhe shefin e EULEX-it

Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka takuar të martën komandantin e KFOR-it, Angelo Michele Ristuccia, shefin e EULEX-it në Kosovë Giovanni Pietro Barbano

Në këtë takim ku ishin të pranishëm e dhe përfaqësues të Zyrës së BE-së në Kosovë, u diskutua për situatën e sigurisë përfshirë edhe atë në pjesë veriore.

“Çështjet të cilat u diskutuan kishin të bëjnë me situatën e sigurisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës përfshirë edhe zhvillimet e fundit në veri të vendit. Në takim u vlerësua me interes të përbashkët bashkëpunimi dhe koordinimi në kuadër të detyrave dhe përgjegjësive përkatëse, me qëllim të ofrimit të sigurisë dhe ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike, si qëllim i përbashkët”, thuhet në komunikatën e PK-së.